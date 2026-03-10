Alexander Butterfield verstirbt im Alter von 99 Jahren

HQ

Alexander Butterfield, der ehemalige stellvertretende Mitarbeiter des Weißen Hauses, dessen Enthüllung von Präsident Richard Nixons geheimem Überwachungssystem das "Rauchende Gewehr" lieferte, das zu Nixons Rücktritt führte, ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Sein Tod wurde von seiner Frau in seinem Haus in La Jolla, San Diego, bestätigt, einen Monat vor seinem 100. Geburtstag.

Butterfield, gebürtig aus Pensacola, Florida, trat 1948 der US Air Force bei und diente als Kampfpilot in Vietnam, bevor er in den Staatsdienst wechselte. Er wurde Stellvertreter von Nixons Stabschef, H.R. Haldeman, und war verantwortlich für die Führung historischer Aufzeichnungen des Präsidentenamts, einschließlich der Überwachung der Installation des sprachgesteuerten Aufnahmesystems.

1973 bestätigte Butterfield während einer vorläufigen Befragung durch den Watergate-Ausschuss des Senats die Existenz der Aufnahmegeräte. Seine Enthüllung schockierte die Nation und lieferte unwiderlegbare Beweise für Nixons Beteiligung an der Watergate-Vertuschung. Während Nixon zurücktrat, um einem Amtsenthebungsverfahren zu entgehen, wurde Butterfield nie in den Skandal verwickelt.

Butterfield war später Administrator der Federal Aviation Administration und beriet Oliver Stone für den Film Nixon von 1995, wobei er sogar in einer Cameo-Rolle auftrat. Bekannt für seine Rückblicke auf seine Zeit in der Nixon-Regierung, bemerkte er einmal, Nixon hätte früher zurücktreten sollen, und bezeichnete das Weiße Haus unter Nixon als einen "Sumpf" der Isolation und Groll.