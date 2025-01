Alex' (zweit) am meisten erwartetes Spiel im Jahr 2025: Kingdom Come: Deliverance II

HQ

Auch ohne die Titanen, die später im Jahr liegen, scheint Anfang 2025 bereits eines der am stärksten besetzten Jahre zu sein, das wir seit geraumer Zeit hatten. Civilization VII, Avowed, Assassin's Creed Shadows und Monster Hunter: Wilds erscheinen alle im Februar, und alle hätten mein (zweiter) am meisten erwartetes Spiel des nächsten Jahres sein können, aber während ich mich auf all diese Erfahrungen freue, steht ein Titel höher als die anderen.

Dieses Spiel ist Kingdom Come: Deliverance II. Ich habe dieses Jahr nur das erste Kingdom Come: Deliverance gespielt und mich mit einer Reise ins mittelalterliche Böhmen vertraut gemacht, bevor ich nach Prag jettete, um eine Vorschau auf die Fortsetzung zu erhalten. Kingdom Come: Deliverance ist ein großartiges Spiel, aber es hat auch hier und da seinen Anteil an Klobigkeiten. In den Stunden, die ich bisher mit Kingdom Come: Deliverance II verbracht habe, scheint alles weggespült worden zu sein.

Auf die gleiche Weise, wie The Witcher 3: Wild Hunt und Baldur's Gate III ihre Franchises definierten, obwohl es sich um Fortsetzungen handelte, versucht Kingdom Come: Deliverance, die Messlatte hoch zu legen, indem es das Feedback, das Warhorse von seiner Community erhalten hat, in das neue Spiel einfließen lässt. Die Grafik ist hübscher, die Kämpfe sind ausgefeilter, da jede Waffe ihren eigenen Kampfstil hat, und die Quests scheinen tiefgründiger und komplexer als je zuvor zu sein.

Da es sich so anfühlt, als würde der Live-Service-Trend zu Ende gehen, fühlt es sich so an, als ob die Branche immer noch herausfindet, was der beste Weg ist, Geld zu verdienen, während Warhorse sich stattdessen darauf zu konzentrieren scheint, seine Nische in den einzigartigen RPGs zu finden, von denen es fasziniert ist. Kingdom Come: Deliverance hat manchmal den Ruf, eher ein historischer Simulator zu sein, aber selbst als jemand, der seine Geschichte liebt, kann ich sagen, dass es eindeutig ein erstes Spiel ist.

Ich halte vielleicht noch bis zum Ende des Jahres den Atem an, bis Rockstar endlich Grand Theft Auto VI auf den Markt bringt, aber ich weiß, dass Anfang 2025 eine große weite Welt auf mich wartet und der gute alte Henry bereit sein wird, sich wieder einen Namen zu machen.

