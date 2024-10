Alex und Ben teilen ihre Gedanken zu GaaS und Remakes in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Es ist eine Weile her seit unserer letzten Folge von The Gamereactor Show, aus einer ganzen Reihe von mildernden Gründen, aber ich und Alex sind für die 34. Folge unseres Podcasts wieder dabei. In dieser neuesten Folge werfen wir einen Blick auf zwei beliebte und häufige Trends, die die Spieleindustrie in letzter Zeit geplagt haben, das Konzept der Neuauflage von Titeln und die Idee, Games-as-a-Service (GaaS) zu entwickeln, bevor wir uns damit befassen, welche einen größeren Einfluss auf die Branche in Zukunft haben werden und welche uns mehr überdrüssig sind.

Wir schauen uns einige der jüngsten und größten Beispiele für beide Stile an und sprechen darüber, warum es strengere Richtlinien geben sollte, bevor ein Spiel neu aufgelegt werden kann und sollte, und warum GaaS heute so gut wie nie die Antwort ist.

Um all unsere Gedanken zu hören, schauen Sie sich die 34. Folge von The Gamereactor Show unten an oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.