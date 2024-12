Alex' Spiel des Jahres 2024: Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

Wenn ich Hades II nicht haben kann, da es sich im Early Access befindet, dann besteht meine Wahl für das Spiel des Jahres 2024 aus zwei Optionen. "Aber was ist mit Metaphern? Was ist mit Astro Bot?" Nicht gespielt. Das Gleiche gilt für Black Myth: Wukong. Obwohl ich eine Stunde in Stellar Blade investiert habe, kann ich das nicht wirklich mit der gleichen Qualität wie andere Sachen hinstellen. Ich dachte, Helldivers II hätte eine Chance, dann rief Arrowhead eine Ordinance auf ihren eigenen Kopf an. Also, hier sind wir. Balatro, oder Space Marine II.

Ich meine, Sie haben die Überschrift gelesen. Es ist Warhammer 40,000: Space Marine II. Während ich jeden Tag zwischen meiner Wahl zum Spiel des Jahres hin- und herschwanke, denke ich, dass Saber Interactive als Warhammer-Fan mit der Darstellung des Universums und der darin enthaltenen Charaktere einfach aus dem Park gehauen hat. Als wir langsam mehr von Space Marine II zu sehen und zu spielen bekamen, als alles Stück für Stück enthüllt wurde, sah es aus wie ein Spiel aus den 2010er Jahren, in all der Pracht, die das mit sich bringt.

3 Spielmodi, eine Story-Kampagne, bei der es nichts anderes gab, als knallhart zu sein, und ein PvP-Modus, in dem man mehr Stunden hinzufügen kann, nachdem man alle PvE-Inhalte erledigt hat? Das klingt für mich nach einem Erfolgsrezept, und während andere Spiele wie Metaphor: ReFantazio und Astro Bot auf dem Papier vielleicht besser sind, gibt es nichts Schöneres als das Gefühl, das man später in der Kampagne in der Bannerszene bekommt.

Werbung:

Warhammer 40,000: Space Marine II ist aber nicht nur ein Vibes-Spiel. Saber Interactive hat viel Arbeit investiert, um einen Space Marine - ein Werk der Fiktion - lebendiger und realer wirken zu lassen als die meisten Charaktere, die ich in diesem Spielejahr gesehen habe. Jedes Knirschen eines zerbrochenen gegnerischen Schädels, jeder donnernde Schritt deines gepanzerten Stiefels. Es ist alles wunderschön und mit großartiger Wirkung gemacht, so dass ich fast froh über die Verzögerungen bin, da sich die Entwickler die Zeit genommen haben, das Erlebnis wirklich richtig zu machen.

HQ

Die Grafik vermittelt das perfekte Gefühl von planetarischer Kriegsführung, mit Strukturen, die jenseits deiner Vorstellungskraft liegen, die von Tausenden von Tyraniden zerrissen werden, die fast schneller fliegen, als das Auge sie einfangen kann. Es reicht aus, um dich zu fragen, wie die Menschheit vierzigtausend Jahre davon überlebt hat, aber wenn du dann als Titus in die Schlacht ziehst und die Feinde mit deinem Kettenschwert und Bolter in eine neue Schlacht ziehst, stellst du fest, dass die Menschen auch einige ernsthafte Waffen in petto haben. Während du dich an Tyraniden und den Schrecken der Schöpfung des Chaos vorbeikämpfst, wirst du auf einige der unverfrorensten Warhammer-Momente stoßen, die du in einem Videospiel sehen kannst. Saber Interactive dreht die Zwischensequenzen und die reine Metallnatur des Ganzen auf bis zu 11 auf. Es versucht nicht, etwas zu sein, was es nicht ist. Es ist Warhammer, und ob man es mag oder nicht, das wird es sein.

Das Gameplay ist dicht und schnell und kann so umgeschaltet werden, dass es so tödlich ist, wie Sie möchten. Die Geschichte ist nicht gerade Shakespeare-Stoff, aber sie ist unglaublich unterhaltsam, unterlegt mit Filmsequenzen, die Amazon studieren sollte, wenn sie wollen, dass diese Henry-Cavill-Show ein Erfolg wird. Das alles erledigt seinen Job auf eine so phänomenale Art und Weise und gibt den Leuten die actiongeladene Einführung in Warhammer, die das Hobby und die Geschichte so dringend brauchen. Titus ist das neue Aushängeschild, wie sein Auftritt in Secret Level beweist, und ich könnte nicht glücklicher für ihn sein. Die einzige Sorge ist, dass er im Laufe der Spiele und Geschichten so mächtig wird, dass Games Workshop gezwungen sein könnte, ihn aus dem Kanon zu entfernen.

Werbung:

Im Jahr 2024 haben wir den Erfolg des Spielens gesehen. Spiele wie Astro Bot, Black Myth: Wukong bemühen sich, den Spielern einen großartigen Plattformer oder wunderschöne Action/Abenteuer zu bieten, ohne das Fett, das jetzt an vielen AAA-Veröffentlichungen angeheftet wird. Warhammer 40,000: Space Marine II fühlt sich sehr ähnlich an. Ein Spiel, das viel zu bieten hat und das alles für seinen Erfolg gleichermaßen notwendig ist. Es ist einfach eine gute Zeit und eines der wenigen Spiele in diesem Jahr, bei dem ich in bestimmten Segmenten von Ohr zu Ohr gelächelt habe.