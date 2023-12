Alex' Spiel des Jahres 2023: Baldur's Gate III

HQ

Während ich dies schreibe, ist mir gerade aufgefallen, dass es auf den Tag genau ein Jahr her ist, dass ich zu Gamereactor gekommen bin. Es war ein langer Weg bis hierher, aber 2023 war ein unglaubliches Jahr. Gamescom, BlizzCon, all die großartigen Autoren hier kennenzulernen, das war ein toller Start. Aber wenn ich etwas bereue, nur ein einziges aus meinem ersten Jahr bei Gamereactor, dann ist es, dass ich die Gelegenheit abgelehnt habe, Baldur's Gate III zu überprüfen.

Das Timing passte nicht ganz, und um ehrlich zu sein, habe ich unterschätzt, was dieses Spiel sein könnte. "Ich mag keine rundenbasierten Top-Down-RPGs", sagte ich mir. "Ich habe D&D schon einmal gespielt, aber ich bezweifle, dass es all das sein wird. Wahrscheinlich wird es nur ein Nischen-RPG sein, das seinem Publikum gefällt, aber nicht länger als ein paar Wochen dauert." Hier bin ich nun, vier Monate später, und entscheide, welchen Charakter ich als nächstes spielen möchte, während ich mitten in einer Kampagne stecke.

Ja, es hat mich gefesselt. Baldur's Gate III hat mich im Jahr 2023 wie kein anderer Titel gefesselt, und das ist eine echte Leistung. Wenn du nach einer kleinen Top 5 der Dinge suchst, die ich dieses Jahr gespielt habe, würde ich Mortal Kombat 1, Pikmin 4, Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Baldur's Gate III in diese Liste aufnehmen, in dieser Reihenfolge, mit einem ziemlich großen Sprung zwischen #2 und #1.

Muss ich überhaupt erklären, warum ich dieses Spiel so sehr geliebt habe? Inzwischen hast du die The Game Awards bereits gesehen, du hast dich bereits entschieden, ob es dein Ding ist oder nicht. Nichtsdestotrotz, weil es männliche Kinder gibt, die sich weigern zu akzeptieren, dass es überhaupt gut ist, werde ich wohl erklären, warum ich denke, dass Baldur's Gate III den Hype um es verdient hat und wie es diesen Hype sogar übertrifft.

Hin und wieder kommt ein Spiel mit einer solchen Leidenschaft, einer solchen Tiefe, dass man nicht anders kann, als in Ehrfurcht zu erstarren. Alan Wake 2 hat eine ähnliche Leidenschaft wie Remedy, aber ich denke, wo Baldur's Gate III heraussticht, ist, wie viele Gedanken in die Entwicklung dieses Spiels geflossen sind, damit es auf so viele Arten wie möglich erlebt werden kann. Es liegt ganz bei Ihnen. Von den Story-Entscheidungen, die du triffst, bis hin zu denen, die du mit ins Bett nehmen willst, ist es, als hätte Mass Effect genug Steroide genommen, um Mr. Olympia damit zu gewinnen, wie viel es zu erforschen und zu tun gibt, und nicht auf die Sandbox-artige Weise, bei der man sich innerhalb von 15 Minuten langweilt, wenn man sich eine hübsche Umgebung und Fragezeichen auf einer Karte ansieht. Jeder Winkel hat seine eigene Geschichte, die es herauszufinden gilt, so dass sich jeder Moment, den du damit verbringst, den Nebel des Krieges zu erodieren, es wert ist.

Im Großen und Ganzen - trotz der soliden Kämpfe und der Grafik von Baldur's Gate III - sind es vor allem die Charaktere und Geschichten, die das Ganze verankern. Hervorragende Leistungen von allen beteiligten Schauspielern, kombiniert mit einem Drehbuch, das dich an jedes Wort fesselt, sowie viele Möglichkeiten, herauszufinden, wer du als Charakter sein willst, machen es fast unmöglich, nicht ein zweites Mal durchzuspielen, wenn du den Abspann zum ersten Mal siehst.

Als jemand, der es liebt, sich in der Geschichte eines Spiels zu verlieren, ließ Baldur's Gate III kaum Wünsche offen. Ich würde sogar behaupten, dass die Hauptquest des Spiels nicht viel dazu beiträgt, dass man weitermachen will, aber die Charaktere und ihre miteinander verflochtenen Geschichten lassen einen weitermachen, man will mehr sehen, wo sie landen, als sich darum zu kümmern, ob die letzte Schlacht mit einem glorreichen Sieg oder einer Niederlage enden wird.

Es gibt auch die weiteren Faktoren, die für mich Baldur's Gate III zum verdientesten Spiel des Jahres 2023 machen. Nennen Sie es einen heißen Take, wenn Sie so wollen, aber ich denke, Popularität und Einfluss auf die Branche sollten bei dem eine Rolle spielen, was wir * das* Spiel des Jahres nennen. Baldur's Gate III hatte von dem Moment an, als es auf den Markt kam, eine unvorhersehbare Anziehungskraft (größtenteils zum Teil auf einen superheißen Vampir) und zog Hunderttausende von Spielern wie mich an, die diesem Spiel nicht die Zeit gegeben hätten, wenn es nicht so gut gewesen wäre, wie es ist. Die Tatsache, dass auch andere Studios sofort behaupteten, dass Baldur's Gate III nicht als Norm zu erwarten sei, zeigt, wie beeindruckend dieses RPG ist.

Aktualitätsverzerrung hin oder her, Baldur's Gate III gehört zu meinen Lieblingsspielen aller Zeiten. Selbst nach Hunderten von Stunden, die ich im Einzelspielermodus verbracht habe, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich mit diesem Spiel noch lange nicht fertig bin, und ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir die Auswirkungen von Baldur's Gate III auf die Branche sehen. Einige dieser Effekte werden schlecht sein, andere werden großartig sein, aber dieses Spiel hat Larian auf die gleiche Weise bekannt gemacht, wie es The Witcher 3: Wild Hunt für CD Projekt Red getan hat. Viel Glück bei dem, was ihr als nächstes macht, Jungs. Du hast jetzt die Augen des Mainstreams auf dich gerichtet.