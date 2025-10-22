Alex Rivas von El Ranchito über seine Arbeit an Stranger Things und Game of Thrones: "Diese Sequenz... Das war El Ranchito."

HQ

Das könnte Sie auch interessieren: Alex Rivas von El Ranchito über die Zukunft der visuellen Effekte: "KI ist nicht zum Fürchten, sondern zum Einsatz als Werkzeug"

Im Anschluss an unser exklusives Gespräch über die Zukunft der visuellen Effekte, in dem Alex Rivas betonte, dass "KI nicht zu fürchten, sondern als Werkzeug eingesetzt werden sollte", haben wir auch mit dem VFX-Künstler von El Ranchito über einige der kultigsten Projekte des Studios gesprochen.

Jetzt... Bei der Diskussion über ihr Portfolio standen Stranger Things an erster Stelle. "Ich habe einen winzigen Teil dazu beigetragen, aber meine Kollegen haben unglaubliche Arbeit geleistet. Zum Beispiel die Bunkersequenz von Eleven. Sie zerstört den ganzen Bunker, reißt die Türen ab. Diese Sequenz... das war El Ranchito. Auch Beckners Angriffssequenzen, ohne ihn auf dem Bild, aber das Dorf zerstörend. Es war erstaunlich, es auf der Leinwand zu sehen. Die Zusammenarbeit mit den Duffer-Brüdern war eine Herausforderung; Wir mussten unser Bestes geben, und es hat ihnen gefallen."

Rivas reflektiert auch über seine frühe Karriere bei Game of Thrones: "Ich war ungefähr 20 oder 21, als ich anfing, und die Arbeit an Game of Thrones war wie ein Traum, der wahr wurde. Für ein Kind in dieser Branche war es beängstigend, aber auch unglaublich. Die Crew war akribisch mit jedem Pixel, und diese Liebe zum Detail hat mir so viel über das Schiff beigebracht."

Leider kann Alex Rivas nichts über ̈upcoming projects preisgeben, bis diese abgeschlossen sind. "Bis der Trailer draußen ist, können wir nichts sagen, weil unsere Verträge so sind", erklärt er. Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass wir bald etwas Neues von ihm erwarten können.

Wenn Sie in der Zwischenzeit mehr über die Zukunft der visuellen Effekte, seine Arbeit an Stranger Things und Game of Thrones und vieles mehr erfahren möchten, schauen Sie sich unten unser vollständiges Gespräch mit Alex Rivas an.