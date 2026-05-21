Álex Márquez wird nach seinem Unfall die nächsten beiden MotoGP-Rennen verpassen

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Das MotoGP-Team Gresini Racing hat bestätigt, dass Álex Márquez etwa einen Monat nach seinem Unfall beim Großen Preis von Katalonien am Sonntag auf der Pause sein wird. Der Spanier wird zwei Rennen verpassen: den Großen Preis von Italien in Mugello und den Großen Preis von Ungarn im Balaton Park, da er eine Rückkehr zum Großen Preis von Tschechien anstrebt.

Das Team berichtete darüber zusammen mit einem lächelnden Foto des Fahrers, als er aus dem Krankenhaus in Barcelona entlassen wurde, wo er sich das Schlüsselbein brach und eine marginale Fraktur des C7-Wirbels erlitt. Márquez selbst sagte, dass er, als er das Filmmaterial seines Unfalls sah, dankbar war und sich glücklich hielt.

Sein Bruder Marc Márquez aus Ducati verletzte sich im vorherigen Rennen der Meisterschaft mit einem Fußbruch und nutzte den Krankenhausbesuch, um sich ebenfalls an der Schulter einer früheren Verletzung operieren zu lassen. Er könnte nächste Woche zum Großen Preis von Italien zurückkehren.

Ebenfalls beim Großen Preis von Katalonien am vergangenen Wochenende brach sich der französische Fahrer Johann Zarco das vordere und hintere Kreuzband seines Knies. Es ist nicht bekannt, wie lange er ausfallen wird, aber es wird wahrscheinlich länger dauern als Álex Márquez...