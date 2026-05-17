Álex Márquez erleidet einen brutalen Unfall beim Großen Preis von Katalonien, erste Berichte besagen, dass er außer Gefahr ist

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Álex Márquez ist nach dem brutalen Unfall, den er am Sonntag beim Großen Preis von Katalonien in der MotoGP erlitt, außer Gefahr. Laut Quellen des Teams Gresini und der TV-Moderatoren von El Desmarque in Telecinco ist der MotoGP-Fahrer bei Bewusstsein und außer Gefahr, fällt von seinem Motorrad und prallt gegen die Wand.

Der Unfall ereignete sich in Runde 10, als Pedro Acosta, der das Rennen anführte, ein technisches Problem am Hinterrad seines Motorrads hatte. Álex versuchte, eine Kollision mit Acosta zu vermeiden, und rannte aus der Strecke, verlor die Kontrolle über das Motorrad, prallte gegen die Mauer, während das Motorrad durch die Luft flog und völlig zerstört wurde, wodurch Trümmer zu anderen Fahrern wie Fabio Di Giannantonio schickten, der ebenfalls zu Boden fiel, obwohl er keinen so heftigen Treffer erlitt wie die jungen der Márquez-Brüder.

Álex Márquez war nach dem Sturz bei Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus gebracht, da das Rennen für über eine halbe Stunde unterbrochen war. Das Rennen wurde fortgesetzt, es folgt noch mehr...