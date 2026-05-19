Álex Márquez aus dem Krankenhaus entlassen und fühlt sich nach seinem Unfall sehr glücklich

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Der spanische MotoGP-Fahrer Álex Márquez wurde am Sonntag operiert, um das gebrochene rechte Schlüsselbein nach seinem schrecklichen Sturz beim CatalanGP zu stabilisieren, und wurde am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. In einer Stellungnahme in den sozialen Medien gab er zu, Schmerzen zu haben, doch angesichts der Bilder des Unfalls hält er sich für sehr glücklich.

"Vielen Dank von ganzem Herzen für all die liebevollen Nachrichten, die ich erhalte. Ich bin immer noch sehr wund und voller blauer Flecken, aber wenn ich mir die Bilder anschaue, kann ich nur denken, dass ich großes Glück hatte."

Neben dem gebrochenen Schlüsselbein erlitt der katalanische Fahrer einen marginalen Bruch des C7-Wirbels im unteren Teil des Halses, dessen vollständiges Ausmaß in den kommenden Tagen bewertet wird, wie von seinem Team Gresini Racini, dem Satellitenteam für Ducati, bestätigt wird.

Wie viele Rennen wird Álex Márquez verpassen?

Es gibt noch keinen Termin, wann Álex Márquez wieder medizinisch fit ist, da dies von der Entwicklung seines C7-Wirbels abhängt. Die MotoGP ist nun in einer zweiwöchigen Ruhephase, wird aber nächste Woche (29.–31. Mai, Italien) fortgesetzt, gefolgt vom Großen Preis von Ungarn am 5. und 7. Juni. Nach einer weiteren Pause gibt es nächsten Monat zwei weitere Grand Prix: Tschechien (19.–21. Juni) und die Niederlande (26.–28. Juni).