Alex Kidd in Miracle World DX ist für den 24. Juni geplant

Retro-Alarm! Am 24. Juni 2021 soll Alex Kidd in Miracle World DX für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, und Xbox Series X|S veröffentlicht werden. Es handelt es sich um ein Remake des ersten Abenteuers von Alex Kidd, das 1986 für das SEGA Master System erschien. Die Neufassung des Jump'n'Runs soll neben einem moderneren Comic-Look zusätzliche Levels und alternative Bosskämpfe enthalten.

Wer die Signature Edition kauft, bekommt neben einer Disc-Version u.a. den Soundtrack auf CD, drei Alex-Kidd-Pins und ein nummeriertes Zertifikat der Entwickler*innen. Auf folgendem Bild könnt Ihr Euch die Inhalte dieser Version genauer ansehen: