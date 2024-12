Alex' Indie-Spiel des Jahres 2024: Hades II

HQ

Nun, ich habe schon oft geschrieben, dass Dinge wie DLCs, Erweiterungen, Remakes und sogar Early-Access-Titel nicht wirklich in Listen oder Artikeln wie diesem stehen sollten. Aber dann ging Geoff Keighley und änderte die Regeln für uns, also werde ich das auch tun. Es gab viele großartige Indie-Spiele, die ich dieses Jahr spielen durfte. The Rise of the Golden Idol, Flock, Animal Well, Balatro und mehr haben in einem Jahr verzaubert, das sonst eher trocken für Veröffentlichungen hätte sein können. Doch ein gottgleicher Schurke stand über allen.

Dieses Spiel ist natürlich, Hades II, ein Titel, der im Early Access bleibt, aber mit mehr Inhalten als das vorherige Spiel gestartet wurde, und noch mehr ist auf dem Weg. In dem Zeitalter, in dem wir heute leben, können Early-Access-Veröffentlichungen manchmal frustrierend sein. Eher ein Schatten einer vollständigen Veröffentlichung, aber das ist bei Hades II nicht der Fall. Das Spiel war bei der Veröffentlichung größtenteils komplett und wir sind dabei, die Geschichte mit jedem größeren Inhaltsupdate abzuschließen.

Aber genug davon, dass das Spiel Early Access ist. Hades II ist ein mutiger Schritt für Supergiant Games, da es nicht völlig anders ist als das, was es zuvor gemacht hat, sondern dem ursprünglichen Hades sehr ähnlich ist. Sicher, die Götterkräfte sind unterschiedlich, man hat neue Waffen und einen Manavorrat, aber das Wesentliche ist genau das gleiche. Du reist durch die Unterwelt oder die Oberwelt und kämpfst gegen Feinde, bis du zu einem Boss kommst, mit dem letztendlichen Ziel, den Endboss zu besiegen, ohne ins Basislager zurückgeschickt zu werden.

Das Tolle an Hades II liegt genau darin. Es wurde nicht versucht, das Rad neu zu erfinden, und jedes zusätzliche Feature fühlt sich wie handgefertigt an, um es hinzuzufügen oder wegzunehmen. Hades und seine Fortsetzung fühlen sich wie unterschiedliche Erfahrungen an, ohne das Gefühl zu haben, dass ich das eine nicht spielen kann, jetzt, wo ich eine gute Zeit mit dem anderen hatte, was extrem schwer zu bewerkstelligen ist.

Ich mag es, dass Hades II sich auch wie eine größere Herausforderung anfühlt. Es gibt weniger sofort übermächtige Builds, und obwohl du deine Feinde mit Leichtigkeit zerstampfen kannst, sobald du dich an das Gameplay gewöhnt hast, erfordert es stattdessen ein bisschen mehr als nur Gebäudeschaden und Spamming-Sprint. Krücken, auf die man sich im Hades verlassen hat, wie Divine Dash, sind einfach nicht da, was dazu führt, dass der Spieler mehr individuelle Fähigkeiten benötigt oder den Gottmodus aktiviert. Ich habe ungefähr so viel Zeit gebraucht, um Cronos zu besiegen, wie Hades im ersten Spiel, aber dann hast du die Oberwelt, die deinen Mut noch mehr auf die Probe stellt.

Einmal mehr haben Darren Korb und Co. mit dem Soundtrack einen phänomenalen Job gemacht. Sich den Weg in die Höhle der Sirenen zu bahnen, nur um einen großartigen Track zu hören, der von ihnen gesungen wird, während sie versuchen, einen in Stücke zu reißen, ist ein so unvergesslicher Moment, dass ich die Veröffentlichung von 1.0 kaum erwarten kann, damit jeder es selbst erleben kann. Wenn du noch unschlüssig bist, ob du Hades II kaufen sollst, verstehe ich das Early-Access-Tag, aber als jemand, der sich einfach nach mehr Hades gesessen hat, kann ich es nicht genug empfehlen.

Es ist jedoch mehr als nur ein Lauf nach dem anderen, denn Hades II macht dort weiter, wo sein Vorgänger in seiner Geschichte aufgehört hat. Die Charaktere aus dem ersten Spiel tauchen hier und da auf, aber ich fand, dass meine Lieblingsinteraktionen mit neuen Gesichtern wie Odysseus, Nemesis und Eris waren. Die Dialoge sind genauso bissig, diesmal steht viel mehr auf dem Spiel, und obwohl dies ein wenig von dem gesünderen Familiendrama des ersten Spiels abweicht, steht die Familie, wie bei jeder Geschichte über die griechischen Götter, immer noch im Mittelpunkt von Hades II, und mit jedem neuen Update kann ich es kaum erwarten zu sehen, wohin die Geschichte als nächstes geht.