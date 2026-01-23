Alex Honnold wird Taipei 101 live live Netflix-Event kostenlos allein besuchen: Times und wie man heute Abend schaut

HQ

Alex Honnold, der Star des Oscar-prämierten Dokumentarfilms Free Solo, wird Taipeh 101 in einer Live-Übertragung von Netflix unverschmeckt erklimmen. Der 1.667 Fuß hohe Wolkenkratzer wird an diesem Samstag um 9 Uhr Ortszeit weltweit in Taipeh am Skyscraper Live übertragen. Wenn du ihn dort in Europa erwischen willst, entspricht das hier lokal:



Dänemark, Schweden, Norwegen (MET): 00:00 Uhr Samstag.

00:00 Uhr Samstag.

Vereinigtes Königreich (GMT): 1:00 Uhr Samstag.



Das gestapelte "Bambuskasten"-Design des Gebäudes bietet regelmäßige Ruhepunkte und macht es vorhersehbarer als Naturgestein. Honnold hat monatelang trainiert und bleibt in ständigem Kontakt mit seinem Kamerateam. Nur für den Fall: Netflix läuft den Stream mit einer 10-Sekunden-Verzögerung und einer Zuschauerwarnung...

Natürlich haben einige Kletterer und Journalisten, wie üblich bei solchen Veranstaltungen, es als "voyeuristisch" und "verantwortungslos" bezeichnet und auf das hohe Risiko des freien Solofahrens sowie Honnolds Rolle als Ehemann und Vater hingewiesen.

Frühere Livestream-gestreamte Kletterunfälle haben diese Bedenken verstärkt. Befürworter argumentieren jedoch, dass es Ausdauer und Können hervorhebt: Alain Robert, der französische "Spiderman", der Taipei 101 am obersten Seil bestieg, sagt, Honnold habe seine Grenzen sorgfältig geplant.

So oder so werden wir es heute Abend herausfinden...