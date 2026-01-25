Alex Honnold schreibt Geschichte, indem er Taipei 101 frei solo fährt

HQ

Wir kannten ihn bereits von seinem historischen Yosemite-Aufstieg, der in Free Solo dokumentiert ist. Nun, in einer waghalsigen Leistung, die etwas mehr als 90 Minuten dauerte, wurde der amerikanische Bergsteiger Alex Honnold die erste Person, die Taipeh 101 ohne Seile oder Gurte erklomm.

Nur mit Kletterschuhen, einem Kreidebeutel und seinem charakteristischen roten Hemd ausgestattet, eroberte Honnold den 508 Meter hohen Wolkenkratzer, navigierte durch den Stahl- und Glassockel des Gebäudes, die "Ruyi"-Strukturen und die herausfordernden "Bambusboxen", die sich über die Stockwerke 27 bis 90 erstreckten. Der Aufstieg endete am Turm, wo er für ein kurzes Selfie innehielt, bevor er sicher hinabstieg.

Honnold beschrieb die Erfahrung als surreal: "Man denkt so lange darüber nach und stellt sich vor, dass es möglich ist, aber es dann tatsächlich zu tun, fühlt sich immer anders an. Für mich persönlich war die größte Herausforderung, ruhig zu bleiben... aber je weiter ich kletterte, desto mehr entspannte ich mich, so nach dem Motto: Oh, das macht so viel Spaß, deshalb mache ich das."

Der Freie-Solo-Aufstieg (weltweit live über Netflix übertragen) löste eine Debatte über die damit verbundenen Risiken aus, insbesondere angesichts von Honnolds Rolle als Ehemann und Vater. Die Veranstalter ergriffen Sicherheitsmaßnahmen, darunter eine kurze Verzögerung der Übertragung und Rettungspunkte entlang der Route, obwohl der Aufstieg selbst vollständig auf Honnolds Können und Konzentration angewiesen war...