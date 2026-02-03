Alex Honnold analysiert sein Taipei 101 Freisolo auf Jimmy Kimmel Live!

HQ

Es gibt nur wenige, die einen lebensgefährlichen Stunt mit derselben besonnenen Ruhe beschreiben können, wie die meisten von uns beim Mittagessen bestellen, und Alex Honnold war in Topform bei Jimmy Kimmel Live!, als er von seinem Live-Netflix-Free-Solo von Taipei 101 berichtete.

Nachdem er einen der höchsten Wolkenkratzer der Welt ohne Seile oder Sicherheitsausrüstung für Millionen zu Hause bestiegen hatte, klang Honnold nicht wie jemand, der mit Gefahr geflirtet hatte. Stattdessen lehnte er sich in seinem Stuhl zurück, lächelte und erklärte einen der auffälligsten Momente des Aufstiegs: am Gebäude an den Beinen hängend, die Hände frei.

"Stilpunkte", sagte Honnold mit einem Achselzucken und einem Grinsen. "Du musst ein bisschen herumprobieren. Ich meine, das war fast oben im Gebäude, also hatte ich die meisten wirklich schwierigen Sachen schon gemacht, und man hat irgendwie Spaß, man genießt die Aussicht. Man muss ein bisschen herumspielen."

Wie Sie unten sehen können, sagte Kimmels Reaktion, eine Mischung aus Unglauben und Amüsement, mehr als jede Anschlussfrage. Der Gastgeber, sonst schnell mit einem Spruch, schien für einen Moment sprachlos... Wie hast du dich gefühlt, als du die Live-Übertragung gesehen hast?