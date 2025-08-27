Alex Garland hat ein 160-seitiges Drehbuch geschrieben, um Miyazaki von dem Elden Ring Film zu überzeugen

HQ

Während viele Hollywood-Regisseure behaupten, dass sie eine Leidenschaft für das Ausgangsmaterial haben, das sie adaptieren, ist es oft schwer zu sagen, wie viel von dieser Leidenschaft PR-Hokuspokus ist. Es scheint, dass Alex Garland - der Regisseur desElden Ring kommenden Films - ein echter Geek ist, wenn es um die Zwischenlande geht.

Im Gespräch mit The New Yorker (via PC Gamer) sprach Noah Sacco, der Filmchef von A24, darüber, wie er Garland besuchte und ihm beim Spielen zusah Elden Ring. Diese Leidenschaft führte dazu, dass Sacco sich mit Garland zusammentun wollte, um den Elden Ring Film vorzustellen und ihn schließlich zu machen.

Garland war so gut vorbereitet und von dieser Idee begeistert, dass er ein 160-seitiges Drehbuch mit 40 Seiten Bildmaterial zusammentrommelte, um den Regisseur des Spiels, Hidetaka Miyazaki, davon zu überzeugen, dass der Film in seinen Händen liegen sollte.

Es schien, dass Miyazaki mit diesem Pitch sehr zufrieden war, da wir wissen, dass der Film bei A24 läuft. Details zur Handlung, Besetzung und mehr bleiben unter Verschluss, aber Sacco erwähnt in seinem Interview den Herrn der Ringe, was bedeuten könnte, dass A24 alle Register ziehen will, um das Zwischenland zum Leben zu erwecken.