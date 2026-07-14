Alex de Miñaur und Katie Boulter heirateten heimlich am Tag des Wimbledon-Herrenfinales

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Die Tennisspieler Alex de Miñaur, aktueller Weltranglistenfünfter, und Katie Boulter, aktuelle Weltranglistennummer 67, heirateten am Sonntag heimlich in einer Hochzeit, an der nur enge Freunde und Familienangehörige des Paares teilnahmen. Tatsächlich entschieden sie sich, am Sonntag, dem 12. Juli, dem Tag, an dem das Wimbledon-Finale der Männer stattfand, zu heiraten.

Das lenkte ab, da sich die Tenniswelt auf Jannik Sinner und Alexander Zverev konzentrierte, warf aber einige Fragen auf, da beide an Wimbledon teilnahmen... da sie wussten, dass im hypothetischen Fall, dass eine von beiden das Finale erreichte (das Frauenfinale war am Samstag), dies mit der Hochzeit kollidieren würde, die in Leicestershire, England, stattfand.

Einige Fans haben ihre Entscheidung kritisiert, da sie zeigt, dass sie kaum Erwartungen hatten, weiter in Wimbledon voranzukommen, besonders für De Miñaur, der als fünfter gesetzter Wimbledon war und somit theoretisch zu den Favoriten zählte.

Der australische Spieler hat bei einem Grand Slam nie das Viertelfinale erreicht, wobei das Viertelfinale 2024 sein bestes Ergebnis bei Wimbledon war. In diesem Jahr verlor er im Achtelfinale gegen Flavio Cobolli, während Boulter in der ersten Runde sowohl im Dameneinzel gegen Tyra Caterina Grant als auch im Damendoppel mit Katarzyna Piter ausschied.