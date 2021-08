Alex chillt 13 Minuten lang im Musikgeschäft von Life is Strange: True Colors

HQ

Square Enix zeigt uns heute Abend fast eine Viertelstunde lang Gameplay aus dem neuen Life is Strange: True Colors. Im Video begleiten wir die Titelheldin Alex Chen bei einem Besuch im örtlichen Plattenladen von Haven Springs. Ihr Bruder ist auch am Start und er stellt uns einige seiner Freunde vor - die beiden spielen auch mit einer Katze, was die Entwickler Deck Nine Games sehr niedlich einfangen. Neben der Präsentation erhaltet ihr einen Eindruck von Alex' Fähigkeiten und der Vertonung.

Wer in die deutsche Synchronisation reinhören möchte, der findet auf diesem Kanal das lokalisierte Material. Viele dieser Eindrücke könnt ihr in unserer ersten Vorschau auch noch einmal im Detail nachlesen.

Deck Nine Games wird Life is Strange: True Colors am 10. September auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC und Google Stadia ausliefern. Eine Nintendo-Switch-Version wurde erst vor einigen Tagen verschoben, doch wir wissen, dass sie noch dieses Jahr nachrücken soll. Im Gegensatz zu früheren Installationen wird True Colors als vollständiges Spiel verfügbar sein. Das Siel ist zwar immer noch in einzelne Episoden eingeteilt, aber das ist nichts anderes als eine grobe Kapitelaufteilung.