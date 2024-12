Alex' beste Adaption des Jahres 2024: Arcane

HQ

Ich kann zwar das Argument verstehen, dass Fallout eine bessere Videospieladaption ist, da es versucht, das, was die Spieler in den Videospielen erleben können, auf ein neues Medium zu übertragen, aber das mag The Game Awards überzeugen, aber es überzeugt mich nicht. Meiner Meinung nach ist Arcane zwar nichts mit League of Legends zu tun, abgesehen von seinen Charakteren und seiner Geschichte, aber da es eine bessere Serie ist, ist es eine bessere Darstellung von Videospielen als Ganzes.

Ja, wenn du versuchst, einen Freund für Arcane zu gewinnen, musst du ihm sagen, dass es nichts mit League of Legends zu tun hat, aber verkaufst du wirklich jemandem Fallout, indem du sagst, dass es genau wie die Spiele ist? Einer der Gründe, warum ich The Last of Us von HBO ziemlich langweilig fand, war, dass es nur eine Geschichte nacherzählte, die wir bereits zuvor gesehen hatten, abgesehen von der hervorragenden Bill und Frank-Episode. Um etwas wirklich Großartiges zu machen, kann man nicht einfach mit einer Adaption neu erzählen, sondern man muss, nun ja, anpassen. Das ist es, was Fallout und Arcane so großartig macht, weil sie das Bestehende nehmen und etwas Neues mit dem Kopf im Kopf formen.

Bevor ich in Arcane Staffel 2 eingestiegen bin, habe ich mir Staffel 1 noch einmal angesehen, und sie gehört zu den besten Fernsehserien, die ich je gesehen habe. Brillantes Tempo, gut geschrieben, effektiv darin, eine große Besetzung auszubalancieren und jedem genug Zeit zu geben, zu glänzen. Staffel 2 trifft nicht immer die gleichen Punkte, vor allem nicht mit dem Finale, aber die gleiche Größe existiert für den Großteil von allen.

Das, was in Arcane immer am meisten glänzt, ist die Liebe zum Detail der Animatoren. Die Liebe, die sie für diese Charaktere empfinden, ist mehr als selbst die hingebungsvollsten Stans, so kontrovers das für manche klingen mag. Jeder, der dachte, dass Jinx' Tränenflecken ein umgekehrtes "Vi" sein oder die Tanzszene zwischen Ekko und Powder mit vier Bildern pro Sekunde animieren - die gleiche Zeitspanne, für die Ekko die Zeit zurückdrehen kann - verdient eine Gehaltserhöhung. Es sind diese kleinen Dinge, diese Dinge, von denen man glaubt, dass man sie als Einzige entdeckt, die einem das Gefühl geben, so individuell mit einer Serie verbunden zu sein, nur um dann zu entdecken, dass es eine ganze Fangemeinde gibt, die sie noch mehr zu schätzen weiß als man selbst. Das ist es, was eine Serie von einer der besten des Jahres zu einer der besten seit einem Jahrzehnt macht.

Glaube ich, dass Arcane besser hätte enden können? Ja. Wenn alles perfekt gelaufen wäre, hätte es für viele Leute leicht eine Top-Fünf-Liste aller Zeiten werden können, aber ich denke, das hätte eine dritte Staffel erfordert, etwas, von dem die Autoren nicht dachten, dass sie es brauchten. Wenn man sich jedoch die Animationsqualität beider Staffeln ansieht, ist es schwer vorstellbar, wie viel Geld nötig gewesen wäre, um eine dritte Staffel zu bezahlen. Den Konflikt zwischen Piltover und Zhaun von der arkanen Handlung zu trennen, hätte eine Welt des Guten getan, anstatt sie auf separate Teile der Staffel zu beschränken und nie wirklich das Gefühl zu haben, dass eine der Haupthandlungen vollständig aufgelöst ist.

Andererseits habe ich dieses Jahr eine Menge schlechtes Fernsehen, schlechte Filme (danke, Netflix) und noch bessere Serien gesehen, aber keine hat mich so hart getroffen wie Arcane, als der Abspann lief. Es verlangt von dir, mehr zu tun, als nur zuzuschauen, sondern in der Serie als Ganzes zu schwelgen, den Soundtrack zu hören, lange nachdem du mit den Episoden fertig bist, Interviews zu lesen, um zu sehen, was als nächstes passiert, was der Plan für das nächste League of Legends ist. Verdammt, es könnte dich sogar dazu bringen, League of Legends zu spielen, bevor die post-arkane Klarheit zuschlägt und du merkst, dass du nicht 1000 Stunden mit einem Spiel verschwenden willst, von dem du weißt, dass du es von der ersten Minute an hasst. Was für eine Errungenschaft Arcane ist. Dass es ein so höllisches Spiel so einladend erscheinen lassen kann.

