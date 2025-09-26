Alex Beaty, Regisseur der Mega Man-EpisodeSecret Level von Prime Video: "Ich hatte Angst, dass Capcom sich sträuben würde, aber am Ende haben sie es geliebt"

HQ

Die San Diego Comic-Con Málaga erweist sich als transmediales Erlebnis, das Tausende von Besuchern aus der ganzen Welt genießen, und Gamereactor ist natürlich vor Ort und berichtet live darüber. Auf nur wenigen hundert Quadratmetern können Sie den Zeichner Ihres Lieblingscomics, den Schöpfer des Brettspiels, das Sie so sehr lieben, oder die Regisseure der Serien und Videospiele, die Sie nachts wach halten, treffen. Im Falle des Vortrags 'Unlocking Secret Level ' haben wir ein bisschen von den letzten beiden.

Die Secret Level -Serie von Amazon Prime Video lässt sich von Videospielen aller Epochen inspirieren, um eine andere Seite von ihnen durch die hochwertigen Animationen von Blur Studio zu zeigen, den gleichen Leuten, die uns Netflix' "Love, Death and Robots" gebracht haben. Drei dieser Episoden wurden jedoch bei Illusorium, einem spanischen Animationsstudio mit Sitz in Madrid, in Auftrag gegeben. Ursprünglich wollten sie nur einen (Pac Man) machen, aber ein Last-Minute-Wechsel des Veranstaltungsortes gab ihnen die Aufgabe, die aufgegebene Produktion von zwei weiteren zu übernehmen. Sie waren für die Episoden Pac Man, Mega Man und Spelunky verantwortlich.

Alex Beaty, Regisseur der Mega Man-Episode, sprach auf der SDCC-Podiumsdiskussion in Málaga zusammen mit Víctor Maldonado, Raúl Rocha, Lucía Martínez Casino und Emily Dean (Regisseurin der Spelunky-Episode) und sprach über den Entstehungsprozess der Episode und die "Verantwortung", die er mit der Figur, einer Ikone in der Geschichte der Videospiele, auf seinen Schultern hatte.

"Capcom wollte mit Mega Man etwas Bahnbrechenderes, aber sie wollten die Essenz von Mega Man, seine Rüstung und so weiter, nicht antasten. Ich war besorgt, als ich meine ersten Entwürfe für die Episode einreichte, aber zum Glück waren sie begeistert."

Die Deadlines für die Episode waren verrückt, da das Projekt an Illusorium übergeben wurde, mit einem beschleunigten Produktionsplan. Trotzdem sagt Studioproduzentin Lucia Martinez Casino, dass beide Legacy-Episoden, Spelunky und Mega Man, innerhalb des gleichen Zeitrahmens von sechs Monaten fertiggestellt wurden. "Mit den Last-Minute-Änderungen mit dem Studio ist es wirklich erstaunlich, dass alles zusammengekommen ist." Sagte Beaty. "Ich saß mit dem Sounddesigner zusammen und beschrieb ihm die Szene, weil die Lichtarbeiten noch nicht abgeschlossen waren."

Und obwohl er leicht zu erkennen ist, ist Mega Mans Design in der Episode nach seinen Angaben nicht von einem der mehr als 130 Spiele der Franchise übernommen. Obwohl es stimmt, dass es einige Schattierungen gibt, die den Klassikern nahe kommen: "Vielleicht etwas aus Mega Man II und Mega Man V."

