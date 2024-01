Alex' am meisten erwartetes Spiel des Jahres 2024

HQ

Das Jahr 2023 war ein absoluter Wirbelwind. Ein Teil von mir ist sogar froh, dass 2024 ein bisschen ruhiger zu sein scheint, damit ich einen Teil meines Rückstands abarbeiten kann, bevor 2025 von einer Rückkehr nach Vice City aufgezehrt wird. Doch auch wenn 2024 nicht mit dem Jahr mithalten kann, das wir gerade hinter uns haben, stehen einige Knaller an.

Ein Spiel ist mir besonders aufgefallen, und zwar Hades II. Da habe ich es gesagt. Die Rückkehr von Supergiant in die Unterwelt voller frischer Kämpfe, interessanter Charaktere und neuer Builds, die man ausprobieren kann, ist mit Abstand mein am meisten erwartetes Spiel des Jahres 2024. Um ehrlich zu sein, wäre es mein am meisten erwartetes Spiel in jedem Jahr gewesen, in dem es erschienen wäre. Supergiant Games ist mit dem ersten Hades im Jahr 2020 auf Gold, Öl und alles dazwischen gestoßen, und so ist es schwer, sich nicht auf die Fortsetzung zu freuen.

Und das, obwohl sich die Fortsetzung im Early Access befindet. Wie auch nicht, wir werden das vollständige Spiel nicht im gesamten Jahr 2024 erhalten und müssen noch etwas länger warten, um das Endprodukt zu sehen. Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass es genau so mit Hades ablief. Ich hoffe jedoch, dass Supergiant versteht, dass die Erwartungen an Hades II etwas anders sind, und dass sie dieses Jahr etwas mehr in die Early-Access-Veröffentlichung packen werden.

Werbung:

Selbst wenn wir nicht die Vollversion des Spiels in die Hände bekommen, ist es schwer, nicht auf Hades II zu schauen und nicht ein wenig gehypt zu werden. Das erste Spiel ist das genredefinierende Roguelike, das Spiel, das viele andere sein wollen und immer noch solide Kritiken erhalten, auch wenn sie nicht annähernd an diese Höhen heranreichen. Nichts inspiriert einen weiteren Lauf so sehr wie Hades, wo man nicht nur auffällige Grafiken und druckvolle, rasante Kämpfe bekommt, wenn man versucht, aus der Unterwelt zu entkommen, sondern auch langsam die Geschichte von Zagreus und allen anderen wichtigen Charakteren im Spiel enträtselt.

Viele andere Roguelikes tun das, aber Hades' Schreib- und Sprachdarbietungen lassen dich durch jedes Reich der Unterwelt kämpfen, damit du deinem Lieblingsgott das gewisse Extra an Ambrosia schenken kannst, oder hoffen, dass du ein neues Gespräch mit Megaera und Thanatos freischaltest, um mehr über sie und eure gemeinsame Vergangenheit herauszufinden.

Hades II ist eines der wenigen Spiele, bei denen es sicherlich eines der besten Spiele des Jahres 2024 wäre, wenn es uns nur mehr von der gleichen Erfahrung bieten würde, die der erste Titel bietet. Ich bin dieses Mal schon verliebt in das umgedrehte Design, wie wir in den Hades einbrechen müssen, anstatt aus ihm auszubrechen, und dass wir dieses Mal anscheinend eine stärkere Kernerzählung haben. Es gibt eine Menge Intrigen rund um dieses Spiel, mit Supergiant, die ihre Karten dicht an ihrer Brust ausspielen, und ich kann es kaum erwarten, jedes einzelne Geheimnis zu lüften, das darin liegt Hades II.

Werbung:

Es ist ein wenig einfach, eine Fortsetzung als mein am meisten erwartetes Spiel des Jahres 2024 auszuwählen, aber das ist ehrlich gesagt das, was für mich die meiste Aufregung erzeugt. Es ist schwer, sich Hals über Kopf in eine Erfahrung zu verlieben, die man sich nicht ganz vorstellen kann. Bei Hades II hingegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was ich richtig mache, und ich könnte nicht glücklicher sein mit der Idee eines weiteren Roguelikes, das von den Leuten gemacht wird, die das Beste in diesem Genre gemacht haben. Streuen Sie noch etwas mehr Musik von Darren Korb ein - die übrigens immer einschlägt, wenn Sie die anderen Spiele von Supergiant nicht gespielt haben - und Sie haben eine fast garantierte Erfolgsformel.

Es gibt noch einige andere Titel, auf die ich mich nächstes Jahr freue. Space Marine II wird den blutigen Warhammer-Juckreiz stillen, den ich schon immer hatte, und ich habe auch eine morbide Neugier auf Suicide Squad: Kill the Justice League. Aber ansonsten sieht es für mich dieses Jahr etwas ruhiger aus. Ich hoffe auf ein paar große Überraschungen, die mir das Gegenteil beweisen.