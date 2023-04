Alec Baldwin ist noch nicht vom Rust-Schießen freigesprochen

HQ

Die Sonderstaatsanwälte für den Prozess gegen Alec Baldwin haben erklärt, dass er möglicherweise noch mit " weiteren Ermittlungen" konfrontiert ist.

Baldwin wurde nach der tragischen und tödlichen Erschießung von Halyna Hutchins am Set von Rust aufgrund eines Vorfalls mit einer Waffe wegen Totschlags angeklagt.

In der Erklärung heißt es: " In den letzten Tagen und in Vorbereitung auf die vorläufige Anhörung am 3. Mai 2023 wurden neue Fakten bekannt gegeben, die weitere Ermittlungen und forensische Analysen im Fall gegen Alexander "Alec" Rae Baldwin, III, erfordern.

"Folglich können wir unter den derzeitigen Zeitvorgaben und auf der Grundlage der Fakten und Beweise, die von den Strafverfolgungsbehörden in ihrer bestehenden Form vorgelegt wurden, nicht vorgehen. Wir werden daher die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen Herrn Baldwin zurückweisen, um weitere Ermittlungen durchzuführen.

"Diese Entscheidung entbindet Herrn Baldwin nicht von der strafrechtlichen Schuld und die Anklage kann erneut erhoben werden. Unsere Folgeuntersuchungen werden aktiv und fortlaufend bleiben."

Dies gilt auch für die für den Film verantwortliche Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed, die trotz jüngster Berichte immer noch angeklagt werden könnte.

Deadline hat berichtet, dass speziell ernannte Staatsanwälte versuchen, die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen beide Personen in naher Zukunft fallen zu lassen.