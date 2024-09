Aldis Hodge taucht in der Prime Video-Serie Cross in die Gedankenwelt eines Mörders ein

Prime Video hält diesen November eine Reihe für Fans von Krimi- und Thrillerprojekten bereit. In dieser Serie, bekannt als Cross, tritt Aldis Hodge als Titelfigur Alex Cross auf, ein Detektiv, der forensische Psychologie einsetzt, um die Köpfe der Opfer anzuzapfen, um eine ganze Reihe von Mördern und Mördern zu identifizieren und zu fassen.

Die Serie wird am 14. November auf der Streaming-Plattform debütieren, und wir haben bereits einen Vorgeschmack auf die Art von düsteren und verdrehten Handlungssträngen bekommen, die sie im Rahmen eines ersten Trailers bieten wird. Das könnt ihr unten sehen, ebenso wie in der offiziellen Synopsis.

Inhalt: "Alex Cross ist ein Detektiv und forensischer Psychologe, der auf einzigartige Weise in der Lage ist, in die Psyche von Mördern und ihren Opfern einzudringen, um die Mörder zu identifizieren – und schließlich zu fangen."

Cross hat bereits grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten, also rechne damit, Hodge auch in Zukunft wieder in dieser düsteren Rolle zu sehen.