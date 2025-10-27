AlcheMice hat eine "Mischung aus den Kämpfen von XCOM und dem Deckbau von Slay the Spire"

Als Teil unserer Zeit bei BCN Game Fest in diesem Jahr hatten wir den Luxus, mit einer ganzen Reihe verschiedener Entwickler zu sprechen, darunter JC Montero von Red Mountain. Das Thema in diesem Interview war das kommende Indie-Spiel AlcheMice, ein Roguelike-Deckbuilder, der in einer Welt spielt, die von magischen Kreaturen bewohnt wird.

Während unseres Gesprächs erkundigten wir uns nach der Prämisse hinter AlcheMice, zu der Montero Folgendes erklärte.

"AlcheMice ist ein Spiel, in dem es um die Praxis der Alchemie geht, und wir glauben, dass wir eine Mischung aus den Kämpfen von XCOM und dem Deckbau von Slay the Spire haben. Wir haben also einen frischen Mix des Genres, muss ich sagen. Und das Hauptkonzept besteht darin, die Alchemie zu erforschen, um jedes Mal, wenn du einen Lauf startest, mächtiger zu sein. Du durchquerst also die Stadt Granada, erhältst alchemistische Ergebnisse und wirst mächtiger, indem du die Alchemie praktizierst und deine Karten verbesserst."

AlcheMice spielt im Granada des 16. Jahrhunderts und dreht sich alles darum, Tarot und Alchemie zu nutzen, um sich zu wehren und schließlich eine verfluchte Hexe namens Gusparda zu besiegen. Mit dieser Idee im Hinterkopf sind Sie vielleicht neugierig, wann AlcheMice eintreffen wird? Wir waren es auch und Montero hat uns den Zeitplan und die laufenden Entwicklungspläne als solche mitgeteilt.

"Im Moment haben wir eine sehr ausgefeilte Demo und wir werden fast ein Jahr damit verbringen, das Spiel fertigzustellen und auf alle Plattformen zu portieren." Er fuhr fort: "Ich hoffe, bevor... vielleicht im 4. Quartal 2026."

Schaut euch das vollständige Interview mit Montero unten an, um mehr über die verschiedenen Karten zu erfahren, wie sie sich von den anderen Titeln des Entwicklers Hermetica unterscheiden und vieles mehr.