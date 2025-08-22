Alcaraz und Sinner kennen ihre potenziellen Rivalen um den Ruhm bei den US Open

HQ

Nach der unglücklichen Episode des Finales von Cincinnati geht die Rivalität zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in New York in eine neue Episode über. Die Auslosung der US Open fand am Donnerstag statt und die Nummer 1 der Welt und die Nummer 2 der Welt (nur 60 Punkte trennten sie, wenn man die Punkte von den letztjährigen US Open herausnimmt, wobei Alcaraz tatsächlich führte), und sie wissen, wer ihre ersten Rivalen sein werden. Wie immer würden sie sich bis zu einem möglichen Finale nie gegenüberstehen.

Carlos Alcaraz wird gegen einen harten Rivalen mit einem starken Aufschlag debütieren: Reilly Opelka, Nummer 66 der Welt, in ihrem ersten gemeinsamen Spiel. Danach könnte Alcaraz in der zweiten Runde auf den Italiener Mattia Belluci oder den Chinesen Juncheng Shang treffen, in der dritten Runde auf den Italiener Luciano Darderi, und Vorsicht: Er könnte in der vierten Runde auf Schwergewichte wie Ben Shelton oder Casper Ruud treffen.

Aber die vielleicht aufregendste Aussicht ist, dass Alcaraz auf dem gleichen Kollisionskurs ist wie Novak Djokovic, die im Halbfinale aufeinandertreffen könnten. Das letzte Mal, als sie aufeinandertrafen, im Viertelfinale der Australia Open, gewann Djokovic, aber der Serbe hat seit seiner Niederlage im Wimbledon-Halbfinale gegen Jannik Sinner nicht mehr gespielt. Und davor müsste Djokovic im Viertelfinale den talentierten Teenager Learner Tien und mögliche Frances Tiafoe oder Holger Rune und Taylor Fritz besiegen.

Jannik Sinner wird gegen den Tschechen Vit Kopriva, die Nummer 87 der Welt, debütieren. Sein Weg ins Finale könnte ein Duell mit dem letztjährigen Halbfinalisten Jack Draper und ein Halbfinale mit der Nummer 3 der Welt Alexander Zverev bedeuten, den Sinner Anfang des Jahres bei den Australian Open besiegt hatte.

Bitte bedenkt, dass die genauen Daten und Zeiten noch nicht bekannt gegeben wurden, aber sie würden ungefähr auf Sonntag, den 24. August, oder Montag, den 25. August, fallen, mit dem Finale am Sonntag, den 7. September.