Alcaraz und Djokovic schließen sich dem Achtelfinale von Indian Wells an, die Spiele beginnen am Dienstag und Mittwoch

Carlos Alcaraz wurde von Arthur Rinderknech bis an seine Grenzen gedrängt und "geriet in Schwierigkeiten", wie der Spanier selbst zugab, nach einem 6:7(6), 6:3, 6:2-Sieg im Achtelfinale von Indian Wells. Alcaraz verlor seinen ersten Satz, und ein Fehltritt, der Knöchelschmerzen verursachte, stellte eine ernsthafte Gefahr für seine Karriere dar. Doch der Weltranglistenerste erholte sich und besiegte Rinderknech, den sechsten Sieg in Folge gegen den französischen Spieler, der dafür berühmt ist, das Shanghai Masters-Finale zu erreichen und es letzten Oktober gegen seinen Cousin Valentin Vacherot zu verlieren.

Alcaraz verlängert seine perfekte 14-0-Serie in diesem Jahr und trifft morgen, Mittwoch, auf Casper Ruud. Auch die Spiele am Dienstag zeigten, wie Novak Djokovic sich nach einer 1:6-Satzniederlage erholte und Aleksander Kovavecic besiegte. "Aleks, heute ein ausgezeichnetes Spiel, Bruder! Toller Kampf. Mach weiter so, viel Glück im Rest!", schrieb Djokovic nach dem Spiel und gratulierte dem amerikanischen Spieler bosnischer und serbischer Eltern.

Indian Wells Achtelfinale (Herreneinzel)

Dienstag, 10. März:



Arthur Fils gegen Felix Auger-Aliassime: 19:00 MEZ / 18:00 GMT



Frances Tiafoe gegen Alexander Zverev: 21:00 MEZ / 20:00 GMT



Learner Tien gegen Alejandro Davidovich Fokina: 22:10 CET / 21:10 GMT



Mittwoch, 11. März:



Joao Fonseca gegen Jannik Sinner: 02:00 CET / 01:00 GMT



Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud: Wird noch festgelegt



Rinky Hijikata vs. Cameron Norrie: Wird noch bekannt



Novak Djokovic vs. Jack Draper: Wird noch bekannt



Daniil Medvedev gegen Alex Michelsen: Noch zu besprechen

