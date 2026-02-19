Alcaraz, Rublev oder Sinner, im Viertelfinale von Katar: Spielplan am Donnerstag, 19. Februar

HQ

Die Qatar ExxonMobil Open 2026 erreicht das Viertelfinale in Doha, nach den Matches am Mittwoch, in denen der Vorjahressieger Andrey Rublev Fábián Marozsán besiegte, der an Nummer vier gesetzte Daniil Medvedev von Stefanos Tsitsipas ausgeschieden wurde und Carlos Alcaraz sowie Jannik Sinner weiterhin einen Satz verloren, indem sie Valentin Voyer und Alexei Popyrin besiegten.

Die Viertelfinals gehen heute weiter, alle im Center Court, was bedeutet, dass die Zeiten geschätzt werden. Dies ist der Spielplan für Donnerstag, den 19. Februar:

Qatar Open Viertelfinale



Stefanos Tsitsipas gegen Andrey Rublev: 13:00 MEZ, 12:00 GMT



Jiri Lehecka gegen Arthur Fils: 14:10 MEZ, 13:10 GMT



Carlos Alcaraz gegen Karen Khachanov: 17:30 MEZ, 16:30 GMT



Jakub Mensik gegen Jannik Sinner: 18:40 CET, 17:40 GMT



Die Halbfinals der Qatar Open finden am Freitag statt, das Finale am Samstag, aber die Zeit ist noch nicht festgelegt. Verfolgst du die Qatar ExxonMobil Open 2026?