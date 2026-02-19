Alcaraz IN, Sinner OUT in Katar: Schaut euch das Halbfinale diesen Freitag an

HQ

Überraschung in Doha: Carlos Alcaraz erreicht das Halbfinale der Qatar Open, doch Jannik Sinner unterliegt Jakub Mensik, dem 20-jährigen tschechischen Spieler, der im letzten Jahr die Miami Open gewann, wo er Novak Djokovic besiegte, und einen weiteren Top-Ten-Sieg, den größten seiner Karriere, gegen einen Weltranglisten-2 erringt.

Mensik besiegte Sinner mit 7:6(3), 2:6, 6:3 und trifft morgen auf Arthur Fils, der zuvor im Viertelfinale Jiri Lehecka besiegt hatte.

Carlos Alcaraz leidet darunter, kämpft aber zurück und zieht ins Halbfinale ein.

Einige Stunden zuvor hatte Alcaraz im ersten Satz genau dasselbe Ergebnis erlitten und den Tiebreak mit 3:7 gegen Karen Khachanov verloren. Trotz der sehr inspirierten Schüsse des russischen Spielers verbesserte sich Alcaraz, gewann 6:7(1), 6:4, 6:3 und baute seine 6:0-Bilanz gegen Khachanov im direkten Duell aus, außerdem blieb er 2026 nach zehn Spielen weiterhin ungeschlagen.

Alcaraz trifft am Freitag auf den amtierenden Champion des ATP-500-Turniers, Andrey Rublev, der Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 7:6(2) besiegt hat.

Halbfinale der Qatar Open 2026 am Freitag, den 20. Februar:



Carlos Alcaraz gegen Andrey Rublev: 17:30 MEZ, 16:30 GMT



Arthur Fils gegen Jakub Mensik: 18:40 CET, 17:40 GMT

