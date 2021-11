Albtraum-Trailer erinnert an Start von Resident Evil: Welcome to Raccoon City Ende November

HQ

Am 24. November veröffentlicht Sony einen vollwertigen, neuen Resident-Evil-Film. Resident Evil: Welcome to Raccoon City hat nichts mit der Filmreihe von Paul W. S. Anderson zu tun und orientiert sich näher an den Spielen, da es so eine Art Ursprungsgeschichte sein möchte. In den Hauptrollen sehen wir die Schauspielerin Kaya Scodelario (Maze Runner), die Claire Redfield spielt, Robbie Amell (Code 8) als Chris Redfield und Hannah John-Kamen (Star Wars: Das Erwachen der Macht) als Jill Valentine. Ein brandneuer Trailer zeigt euch, was diese Figuren auf Lager haben. Und welchen Gefahren sie gegenüberstehen.