Albion Online erscheint genau in einem Monat für Xbox

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Obwohl der Name einen glauben lassen könnte, dass Albion Online irgendeine Verbindung zum Fable-Universum oder zu Peter Molyneux' neuem Titel, Masters of Albion, hat, sind beides in keiner Weise miteinander verbunden. Stattdessen ist es ein kostenloses Online-RPG, das 2017 für den PC veröffentlicht wurde, und wie wir im Januar berichtet haben, erscheint es endlich auch auf Konsolen... genauer gesagt auf Xbox.

Die Entwickler haben nun über Instagram angekündigt, dass sie endlich ein Datum festgelegt haben, und es scheint, als müssten wir nicht lange auf die Veröffentlichung warten, da sie bereits am 21. April erscheint. In einer Pressemitteilung erklärt Sandbox Interactive, dass Xbox-Spieler sich auf das vollständige Erlebnis ohne Kompromisse sowie auf volles Crossplay freuen können:

"Albion Online auf Xbox bringt das volle Erlebnis, das unzählige Spieler genießen, auf deine Konsole. Jeder Server wird spielbar sein, jede Waffe kann geführt werden und jede Funktion kann gemeistert werden. Bestehende Albion Online -Konten und Charaktere können nahtlos auf der Xbox spielen, ohne dass Fortschritt verloren geht. Ob auf dem Sofa, am PC oder auf dem Handy – Sie können von Plattform zu Plattform wechseln, ohne einen Schlag auszusetzen."

Sie haben außerdem ein "Live-Action-Video – mit einem mutigen Ritter auf einer gefährlichen Reise in die Tiefen, einem Schwert aus härtestem Stahl und einem Huhn", um diese Ankündigung zu feiern, und du findest es unten.