Alberta wird im Oktober für die Abspaltung von Kanada stimmen

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In einer recht überraschenden Wendung prüft die kanadische Provinz Alberta derzeit die Möglichkeit, sich vom weiteren Land abzuspalten, wobei die Region im Oktober in einem Referendum wählen wird, das darüber entscheiden wird, ob sie ihren eigenen Weg geht oder Teil Kanadas bleibt.

Die Abstimmung findet am 19. Oktober statt, und dies ist der Zeitpunkt, in dem die Albertaner entscheiden werden, ob sie Teil Kanadas bleiben oder stattdessen Pläne zur Abstimmung über die Trennung zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen wollen, und dieses gesamte Verfahren hat dazu geführt, dass Politiker im Land ihre Meinung äußern und darauf hinweisen, wie sie sich auf das Vereinigte Königreich und seine EU-Austrittsabstimmung (Brexit) beziehen.

Laut BBC News hat Premierminister Mark Carney das Referendum als "gefährlichen Bluff" bezeichnet und gesagt, dass "wir dabei sehr vorsichtig sein müssen. Es gibt einen sehr starken, positiven Fall für Kanada, ein starkes Alberta in einem vereinten Kanada."

Bisher gibt es ein klares Interesse der Albertaner, sich von Kanada abzuspalten, da eine Petition für ein Referendum kursiert wurde, die bereits über 300.000 Unterschriften überschritten hat. Die große Frage ist, ob dies langfristig für Kanada oder Alberta vorteilhaft sein wird, da Carney auch darauf hinweist, dass diese Situation den Brexit widerspiegelt, bei dem die britische Öffentlichkeit immer noch "versucht, das rückgängig zu machen, wofür die Menschen nicht gestimmt haben, aber das, was sie letztlich bekommen haben".