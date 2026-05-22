Alberta wird ein Referendum über eine mögliche Abspaltung von Kanada abhalten

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Alberta könnte nicht mehr Teil Kanadas sein, da die Provinz später in diesem Jahr ein Referendum darüber abhalten wird, ob sie Teil des Landes bleibt oder nicht. Eingebettet zwischen British Columbia und Saskatchewan ist Alberta eine ölreiche Provinz innerhalb Kanadas, die sich schon seit einiger Zeit übersehen fühlt.

Wie die BBC berichtete, wurde das Referendum nach einer Petition zur Trennung entschieden, die mehr als 300.000 Unterschriften sammelte. Eine separate Petition, um Teil Kanadas zu bleiben, sammelte daraufhin mehr als 400.000 Unterschriften. Meinungsumfragen deuten derzeit darauf hin, dass die Provinz fest in Kanada bleibt, aber wir werden es erst wissen, wenn das Referendum stattfindet.

Sie ist derzeit für den 19. Oktober angesetzt, wie von Premierministerin Danielle Smith angekündigt wurde, die selbst ankündigte, für den Verbleib zu stimmen. Sie unterstützt jedoch das Recht der Bürger, ihre Stimme hörbar zu machen, falls sie eine Trennung fordern. "Albertas Zukunft wird von den Albertanern entschieden", sagte sie.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Kanadas Einheit bedroht ist. Quebec stand 1995 kurz vor dem Ausscheiden aus dem Land, wobei Remain-Partei die Stimmen mit nur einer Mehrheit von 50,58 % gewann.