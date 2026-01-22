Albanese entschuldigt sich, während Australien um die Opfer der Schießerei am Bondi Beach trauert

HQ

Australiens Premierminister Anthony Albanese sagte am Donnerstag, er sei "zutiefst bedauernd", das Massenamoklauf in Bondi Beach nicht verhindert zu haben, während das Land zusammenkam, um die 15 bei dem Anschlag Getöteten zu betrauern. Während eines nationalen Trauertags wehten landesweit die Flaggen auf Halbmast, was in einem Gedenkgottesdienst im Opernhaus von Sydney gipfelte.

Albanese sprach direkt mit den Familien der Opfer und entschuldigte sich zutiefst persönlich. "Du bist gekommen, um ein Fest des Lichts und der Freiheit zu feiern, und bist mit der Gewalt des Hasses gegangen", sagte er und bezog sich auf die Chanukka-Feier, die beim Anschlag vom 14. Dezember ins Visier genommen wurde. "Es tut mir zutiefst und zutiefst leid, dass wir Ihre Liebsten nicht vor diesem Übel schützen konnten", fügte er hinzu und erhielt anhaltenden Applaus aus dem Publikum.

Die Polizei berichtet, dass ein Vater und ein Sohn die Schießerei verübten – Australiens schlimmste Massenmorde seit Jahrzehnten – und dass die beiden vom Islamischen Staat inspiriert wurden. Die Regierung bezeichnete den Anschlag als Terrorakt gegen jüdische Australier und schickte Schockwellen durch ein Land, das an großflächige Waffengewalt nicht gewöhnt ist.

Das Denkmal wurde mit Kerzenbeleuchtung, jüdischen Gebeten und Video-Ehrungen sowie Reden von Abgeordneten gewürdigt. Im ganzen Land wurde eine Schweigeminute eingehalten, unter anderem im nationalen Fernsehen, bei Sportveranstaltungen wie den Australian Open und an beleuchteten Wahrzeichen in Städten von Melbourne bis Perth.

Der Angriff hat die Debatte über Antisemitismus und Waffenkontrolle in Australien neu entfacht. Kritiker sagen, die Regierung habe vor der Schießerei nicht entschlossen genug gehandelt, während Albaneses Regierung betont, dass sie seitdem schnell gehandelt hat, die Hintergrundüberprüfungen für Waffenlizenzen verschärft und Gesetze vorangetrieben hat, um die Strafverfolgung von Hassreden zu erleichtern.