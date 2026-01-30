Alastair Duncan kehrt als Mimir in Amazons God of War -Reihe zurück

HQ

Erinnert ihr euch, als ich gestern über Mandy Patinkin und Ólafur geschrieben habe, wie Darri Ólafsson als Odin und Thor in Amazons God of War -Reihe besetzt wurde und den Artikel damit beendete, dass wir wahrscheinlich bald mehr über die Schauspieler für Mimir, Sindri, Brok und andere wichtige Rollen erfahren würden? Nun, hier sind wir.

Deadline bekommt immer wieder Exklusivmeldungen über das Projekt und hat enthüllt, dass eine Person aus den Spielen tatsächlich seine Rolle in der Serie wieder aufnehmen wird. Denn wir wissen jetzt, dass Alastair Duncan (Death Stranding 2: On the Beach und eine Reihe animierter Batman-Filme) als Mimir zurückkehren wird. Der schottische Schauspieler ist in 99.999 % der Spiele ein abgetrennter Kopf, daher wird es interessant sein zu sehen, ob er in der Serie an Ryan Hursts Hüften hängt oder nur die Stimme ist.

Die Casting-Neuigkeiten hören hier jedoch nicht auf, denn uns wird berichtet, dass Jeff Gulka (Akte X und Stargate SG-1) und Danny Woodburn (The Witcher und Seinfeld) als Sindri und Brok besetzt wurden.

Wenn Amazon diesen Trend fortsetzt, erfahren wir nächste Woche, wer Atreus und Freya spielt, also bleibt dran.