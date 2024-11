Alarmstufe Rot bei PSG: Den Franzosen droht das Ausscheiden aus der Champions League

HQ

Von allen Spielen, die gestern am Champions League ausgetragen wurden, war das am meisten erwartete und bekannteste das Spiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain.

Es stellte sich heraus, dass es das diskreteste war, bei dem der Tabellenführer der Bundesliga den Ball besaß, aber nicht zu viel Lärm machte. Es gab nur einen Treffer, den der koreanische Verteidiger Kim Min-jae nach einem Abpraller nach einer Ecke zum 1:0 für die Bayern gegen PSG brachte, das die meiste Zeit der zweiten Halbzeit mit zehn Fußballern spielte, nachdem Ousmane Dembélé zwei gelbe Karten gesehen hatte. Die erste, weil er sich beim Schiedsrichter beschwert hat.

Die Bayern mussten gewinnen, nach zwei Niederlagen in Folge gegen Aston Villa und Barcelona. Aber PSG brauchte den Sieg wohl mehr, mit nur einem Sieg in fünf Spielen, so dass sie nur 4 Punkte haben und ernsthaft Gefahr laufen, aus dem Wettbewerb zu fallen.

"Wir haben von der ersten Minute an einen schlechten Eindruck hinterlassen. Bayern München war uns in der ersten Halbzeit überlegen. Wir konnten den Ball nicht zurückbekommen, sie haben uns unter Druck gesetzt und ihn die ganze Zeit zurückbekommen", sagte Luis Enrique, Trainer von PSG. "Nachdem Ousmane des Feldes verwiesen wurde, haben wir gelitten. Wir hatten Glück, dass wir bis zum Ende im Spiel waren, aber sie haben verdient gewonnen."

Die Mannschaft von Luis Enrique wird das Spiel der Stuttgarter heute Nachmittag genau verfolgen, das gegen Crvena Zvezda (das in der Champions League noch nicht gewonnen hat) und vor allem PSV gegen Shakhtar antritt. Wenn Stuttgart und Shakhtar gewinnen, sinkt PSG in der Tabelle noch tiefer.

PSG müsste mindestens eines der nächsten drei Spiele gewinnen, gegen Salzburg, Manchester City und vor allem Stuttgart.