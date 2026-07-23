Alanah Pearce: "Sony wusste, dass alle sauer sein würden", als sie physische Spiele eingestellt haben

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Es ist schwer zu sagen, was Sony erwartet hatte, als sie beschlossen haben, ab Januar 2028 den Verkauf physischer Spiele einzustellen. Auch heute, mehrere Wochen später, tobt die Debatte weiter; Ihre Social-Media-Kanäle haben fast aufgehört zu posten, und immer wenn sie Trailer hochladen, werden sie sofort mit Kommentaren wütender Gamer überflutet.

Doch eine ehemalige Mitarbeiterin des Santa Monica Studios (die Entwickler von God of War) und Spieleveteranin, Alanah Pearce, glaubt, dass Sony genau auf diese Gegenreaktion vorbereitet war. Pearce arbeitete ein paar Jahre am kürzlich angekündigten God of War: Laufey und hat natürlich immer noch gute Kontakte bei Sony. Sie erklärt nun, dass das Unternehmen vor der Ankündigung die strengsten Social-Media-Richtlinien der PlayStation-Abteilung je erlassen hat:

"Sony wusste schon, dass alle sauer sein würden. Sie wussten das. Leute, die bei PlayStation-First-Party-Studios arbeiten, sagten mir, dass Sony die strengsten Social-Media-Richtlinien für genau dieses Projekt hatte, die sie je gesehen haben."

Pearce erklärt weiter, wie Sony typischerweise mit Richtlinien umgeht, und weist darauf hin, dass sie einige davon immer noch befolgen muss, obwohl sie Sony vor anderthalb Jahren verlassen hat:

"Sony sagt den Mitarbeitern ziemlich regelmäßig, was sie zu bestimmten Dingen sagen dürfen oder nicht. Ich stand unter vielen Richtlinien, als ich an God of War: Laufey gearbeitet habe. Ich bin es immer noch, und sie haben mir Richtlinien geschickt, was ich am Tag der Spielankündigung sagen darf."

Bei physischen Spielen erreichten die Regeln jedoch ein völlig neues Niveau, und Pearce ist der Meinung, dass die daraus resultierende Gegenreaktion Sony nicht überraschte, sondern einfach als Preis gesehen wird, den sie bereit sind zu zahlen:

"In diesem Fall ist es offenbar das strengste, was die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, je in Bezug auf öffentliche Kommunikation gesehen haben. Sie hätten das nur getan, wenn sie gewusst hätten, dass es ein enormes PR-Problem sein würde. Das überrascht sie nicht."

Die Debatte ist noch lange nicht beendet, aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit gesprochen wurde und dass Sony-Spieler von nun an diejenigen sein werden, die am wenigsten in der Lage sind, ihre Spiele in die Zukunft zu tragen, und leider auch das größte Risiko haben, das Gekaufte zu verlieren.