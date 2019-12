Alan Walker startet neue, interaktive Erfahrung

Der Musiker Alan Walker hat The Walker Excavations ins Leben gerufen, ein Spiel für Handys und den Browser. Das Projekt wirft euch in einen Escape-Room, den ihr mit einem Charakter namens Walker #28300 irgendwie durchqueren müsst. Rätsel wollen gelöst, Hinweise gefunden und anschließend entschlüsselt werden, im auf diese Weise verschiedene Räume abzuschließen. Via Social Media interagiert der Protagonist mit dem bösen Red-Nexus-Konzern und tauscht sich mit anderen Walkern aus. Alan Walker meint, dass er seit seinem ersten Song versucht, durch Musik eine Geschichte zu schreiben. 18 Milliarden Mal wurde seine Werke eigenen Angaben zufolge bereits gehört.