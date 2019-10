Alan Wake's American Nightmare und Observer stehen demnächst im Epic Games Store bereit

Es ist relativ schwierig vorherzusagen, welche Spiele Epic Games jede Woche kostenlos in ihrem Store anbieten, da das Angebot breitgefächert ist. Noch bis zum nächsten Donnerstag steht dort zum Beispiel das Strategiespiel Surviving Mars bereit, das letztes Jahr mit seinem interessanten Setting Freunde der Aufbaustrategie in seinen Bann ziehen konnte. Nächste Woche werden in Vorbereitung auf Halloween zwei deutlich unheimlichere Titel im Epic Games Store verschenkt. Vom 17. bis 24. Oktober ist Alan Wake's American Nightmare und Observer kostenlos auf der Plattform erhältlich. Alles was ihr zum Einlösen der Games braucht, ist ein aktiver Account.