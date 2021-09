Alan Wake Remastered offiziell angekündigt, Creative Director Sam Lake kommentiert im Herbst 4K-Pracht

Remedy Entertainment hat Alan Wake Remastered heute offiziell angekündigt, nachdem in den vergangenen Tagen entsprechende Gerüchte zum Vorschein gekommen sind. Neben dem rudimentär modernisierten Klassiker aus dem Jahr von 2010 liegen die beiden Erweiterungen The Signal und The Writer bei, die allesamt in 4K-Grafiken gerendert werden. Uns wurde gesagt, dass das Spiel einige neue Kommentare von Creative Director Sam Lake enthalte, Genaueres wissen wir nicht. Der Titel soll im Herbst auf PC (via Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 erscheinen.

Für diejenigen, die Alan Wake bislang noch nie gespielt haben: In diesem Spiel erleben wir eine episodische Geschichte, die sich mit dem Autor Alan Wake beschäftigt. Der versucht in seinem Abenteuer, das mysteriöse Verschwinden seiner Frau aus der Stadt Bright Falls aufzuklären. Als Wake erfährt, dass er eine Horrorgeschichte verfasst haben soll, ohne sich daran zu erinnern, beginnt er, seinen eigenen Verstand in Frage zu stellen. Zu allem Übel erwacht genau diese Horrorgeschichte Stück für Stück vor seinen eigenen Augen zum Leben.

In einem offenen Brief richtet der Chefentwickler Sam Lake einige Worte an die treuesten Fans von Alan Wake.