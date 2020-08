Alan Wake fügt Puzzleteile in Control noch diesen Monat zusammen

Alan Wake wird am 27. August einen Weg zu oder aus Control heraus finden, vermuten wir. Das AWE-DLC für Remedys großartiges Action-Abenteuer landet in wenigen Wochen gleichzeitig auf PC, PS4 und Xbox One. Die Ankündigung des Veröffentlichungsdatums fiel während Sonys neuester State-of-Play-Präsentation, in der wir den armen alten Alan zurückkehren sahen. Wie genau der Gute mit Jesse Faden zusammenhängt, wollen wir an dieser Stelle nicht weiter diskutieren, denn das wären böse Spoiler für das tolle Hauptspiel. Was wir jedoch sagen können ist, dass ihr Control bereits abgeschlossen haben müsst, ehe ihr auf den zweiten Zusatzinhalt zugreift. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann habt ihr immerhin noch ein paar Wochen Zeit.

Auf Reddit veröffentlichte Senior Brand Community Managerin Antonela Pounder anschließend ein paar weitere Informationen. AWE wird Jesse in den Ermittlungssektor des Oldest House führen, wo sich eine Kreatur mit paranatürlichen Kräften breit gemacht hat. Anscheinend werden wir es auch mit einigen alten Fällen zu tun bekommen, was uns wiederum nach Bright Falls führt - zum vermissten Schriftsteller Alan Wake. Mehr Infos warten im Playstation-Blog auf euch.

Punder erinnerte auch noch einmal daran, dass im August ein kostenloses Update für Control erscheinen wird. Es sollen mehr Checkpoints eingeführt werden, sie spricht von einer weiteren Fähigkeit, allgemeinen Verbesserungen und von einem "Assist-Mode", der uns auf Wunsch hin wohl ein bisschen unter die Arme greift. Außerdem bestätigte Remedy auf ihren Social-Media-Kanälen, dass sie am 13. August erstes Gameplay aus der Erweiterung ausstrahlen wollen.