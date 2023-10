Alan Wake 2s PC-Spezifikationen zeigen, warum es nicht auf PS4 und Xbox One kommt

HQ

Wir sind genau eine Woche vom Start von Alan Wake 2 entfernt, also ist es an der Zeit zu wissen, ob Sie Ihren PC aktualisieren müssen oder nicht.

Remedy hat die PC-Spezifikationen für Alan Wake 2 enthüllt, und sie machen definitiv klar, warum das Spiel nicht auf PS4 oder Xbox One kommen wird. Selbst die Mindestanforderungen verlangen einiges ab. Bedeutet das, dass wir uns auf ein echtes "Next-Gen"-Erlebnis oder ein schlecht optimiertes Spiel gefasst machen müssen? Control fiel beim Start in die letztere Kategorie, aber die ersten Eindrücke von Alan Wake 2 geben mir Hoffnung, dass dies am Ende die erste ist. Was denkst du, nachdem du die PC-Spezifikationen unten gesehen hast?