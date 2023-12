Alan Wake 2's Old Gods of Asgard wird bei den Game Awards auftreten

HQ

Es wurde enthüllt, dass die Game Awards nicht nur eine Vielzahl neuer Spieleenthüllungen präsentieren werden, die Preisverleihung wird auch der Ort sein, an dem Alan Wake 2s Old Gods of Asgard Band ihren ersten Auftritt hat.

Wie in einem Post auf X enthüllt, wurde uns gesagt, dass die Band live auftreten wird, was zweifellos bedeutet, dass wir Herald of Darkness zum ersten Mal live hören können.

Wenn ihr Metal und Alan Wake liebt, solltet ihr natürlich die The Game Awards nicht verpassen, wenn sie am Morgen des 8. Dezembers ab 00:30 Uhr GMT / 1:30 Uhr MEZ stattfinden.