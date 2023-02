Alan Wake 2 wird dir laut Remedy die Hosen abschrecken

HQ

Die Entwicklung des lang erwarteten Alan Wake 2 scheint gut zu laufen, und es ist jetzt klar, dass die Fortsetzung das größte Projekt des finnischen Entwicklers Remedy ist. In einem Interview mit GamesRadar spricht Game Director Kyle Rowley darüber, dass das Spiel nicht nur seit fast dreizehn Jahren in der Entwicklung ist, sondern auch, wie es im Laufe der Zeit gewachsen ist und diesmal ein regelrechter Survival-Horror sein wird.

"Was ich sagen werde, ist, dass wir einen Pfahl in den Boden stecken wollen und sagen, dass wir Remedys Version des Survival-Horror-Genres schaffen. Gameplay, Erzählung, Atmosphäre, Musik - alles singt vom selben Liedblatt, und das war von Anfang an sehr wichtig für uns."

Mitglieder des Studios beschrieben auch, wie Alan Wake 2 sowohl neue als auch alte Fans begrüßen wird. Es durch das Original geschafft zu haben, sollte keine Voraussetzung sein, um die Fortsetzung voll zu genießen.

"Als wir das Konzept für Alan Wake 2 entwickelten, wollten wir ein Erlebnis schaffen, das alle willkommen heißt - sowohl neue Spieler, die vielleicht nicht mit Alan Wake oder dem Remedy Connected Universe vertraut sind, als auch unsere Fans, die mit uns auf Reisen waren und frühere Remedy-Spiele genossen haben. Natürlich, wenn Sie Spiele in der Alan Wake-Franchise, Control und dem Control: AWE DLC gespielt haben, wird es viele Verbindungen, Überlieferungen und bekannte Charaktere geben, die Sie entdecken können.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird Alan Wake 2 irgendwann in diesem Jahr auf PC, Playstation und Xbox erscheinen. Wie sehr freuen Sie sich darauf?