Alan Wake 2 soll anscheinend im Oktober auf den Markt kommen

HQ

Wir haben gesehen, wie Norman Reedus es für Death Stranding 2 getan hat, Tony Todd für Marvel's Spider-Man 2 und viele andere Schauspieler haben es im Laufe der Jahre getan. Ich spreche natürlich von der Enthüllung kommender Spiele oder neuer Details, die nicht öffentlich sein sollten, über bereits angekündigte Spiele. Jetzt ist es Zeit für ein weiteres Beispiel.

Matthew Porretta, der Schauspieler, der unter Gaming-Enthusiasten wahrscheinlich am besten als Alan Wakes Stimme und Dr. Casper Darling in Control bekannt ist, war der Gast in der neuesten Folge von The Monsters, Madness and Magic, als er zu eifrig wurde und Folgendes über Alan Wake 2 sagte, als Justin Young nach dem Prozess fragte, die Titelfigur zu werden:

"Ich habe daran gearbeitet. Das soll im Oktober rauskommen. Wir sind gerade dabei, daran zu arbeiten."

Porretta fährt dann fort, indem er sagt, dass er letzte Woche zu Remedy nach Finnland gegangen ist, also klingt es so, als wären seine Informationen frisch. Dennoch ist es erwähnenswert, dass sich die Dinge ändern könnten - auch wenn der Oktober wie der perfekte Monat für das kommende Survival-Horror-Spiel klingt.