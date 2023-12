Alan Wake 2 scheint diesen Monat New Game Plus zu bekommen

HQ

Seit der Veröffentlichung von Alan Wake vor etwas mehr als einem Monat hat Remedy einige Updates veröffentlicht, die sich hauptsächlich darauf konzentrieren, das Spiel zu polieren und Fehler und andere technische Probleme zu beseitigen. Aber es gibt auch einige neue Inhalte, auf die man sich freuen kann.

Der offizielle X-Account des Spiels postete kürzlich: "Neuer Monat, neues Spiel... plus?", was vernünftigerweise bedeuten sollte, dass New Game Plus im Dezember erscheint. Zuvor wurde auch bestätigt, dass New Game Plus auch den Schwierigkeitsgrad Albtraum und ein paar andere Goodies bietet.

Ein genaues Datum für New Game Plus wurde noch nicht bestätigt, aber wir werden es höchstwahrscheinlich noch früh genug herausfinden.