Alan Wake 2 's The Lake House-Erweiterung feiert nächste Woche Premiere

Als Teil der Xbox Partner Preview, wie wir erwartet hatten, da bestätigt wurde, dass sie lange vor der Zeit in der Serie erscheinen würde, hat Remedy Entertainment gerade das Startdatum für die zweite Alan Wake 2 -Erweiterung bekannt gegeben.

Die Erweiterung mit dem Namen The Lake House wurde im September enthüllt und versprach, irgendwann im Oktober zu erscheinen, und jetzt wissen wir, dass der Starttag bereits nächste Woche sein wird. Genauer gesagt wird es der 22. Oktober sein, wenn The Lake House erscheint, und wenn ihr euch fragt, wie ihr auf diese Erweiterung zugreifen könnt und worum es darin gehen wird, könnt ihr unten eine Beschreibung von Lead Writer Clay Murphy sehen, und jeder, der die Deluxe Edition des Spiels oder die Expansion Pass hat, wird in der Lage sein, es am Veröffentlichungstag herunterzuladen und zu spielen.

Murphy erklärt: "The Lake House erzählt die Geschichte von Agent Estevez' Besuch in der Lake House-Einrichtung, der parallel zum frühen Teil der Geschichte von [Alan Wake 2 Co-Protagonist] Saga in Alan Wake 2 stattfindet. Als Saga und Estevez aufeinandertreffen, ist die Geschichte dieser Expansion bereits Geschichte."

Werden Sie sich Alan Wake 2: The Lake House ansehen?