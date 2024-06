Alan Wake 2: Nächtliche Quellen

HQ

Nach 13 Jahren bekamen wir endlich eine Fortsetzung des ursprünglichen Alan Wake und ich habe das Abenteuer des Duos Alan und Saga sehr genossen. Es war sehr stylisch, es war gut gemacht und stellenweise natürlich wunderbar verrückt. Mit Night Springs bekommen wir die erste von zwei geplanten Erweiterungen und es ist ein ganz anderes Konzept, das uns Remedy mit drei verschiedenen Episoden mit ebenso vielen verschiedenen Hauptcharakteren bietet. Aber natürlich sollte nichts vorhersehbar oder normal sein, wenn wir wieder einmal in diese wunderbare und skurrile Welt eintreten.

Es hat etwas zu Simples und Unbeholfenes, als Rezensent Vergleiche mit Drogen und der klassischen "Was haben sie gemacht, als sie das gemacht haben?" zu ziehen, wenn die Dinge so verrückt sind wie im Hauptspiel und in dieser Erweiterung. Stattdessen (auch wenn es erwähnt wird) ist es genauso gut zu sagen, dass diese drei Episoden in ihren Momenten in vielerlei Hinsicht ziemlich seltsam sind.

Roses Arbeitstag beginnt ruhig, nimmt aber schnell eine scharfe Wendung.

Über das Hauptmenü können Sie auf alle drei Episoden zugreifen und sie in beliebiger Reihenfolge abspielen. Der erste trägt den Titel "Number One Fan" und hier spielst du als Rose, die, wie jeder, der ihre Alan-Wake-Geschichte kennt, weiß, die Kellnerin im gemütlichen Oh Deer Diner in Bright Falls ist. Aber vor allem verehrt sie den Autor Alan Wake absolut. Sie erhält eine mysteriöse Nachricht von ihrem Idol, dass er gerettet werden muss, und so nimmt sie zwei Waffen und macht sich dann, eifrig von der ganzen Stadt angefeuert, auf den Weg, um genau das zu tun.

Number One Fan wird dann zu einem reinen Action-Fest, das humorvolle Dialoge mit Rose mischt, die sich ihren Weg durch Horden von Feinden bahnt, die alle darauf hinweisen, was für ein schrecklicher Autor Wake ist. Es ist blutig und es ist unbeschwert und es gibt jede Menge Munition. Alles fühlt sich ein wenig einfacher, visuell weniger spektakulär und deutlich weniger filmisch an als das Hauptspiel. Es ist ein augenzwinkerndes Action-Fest. Vor allem aber macht es ziemlich viel Spaß, trotz einiger steifer Steuerung und einem Setup, das nicht wirklich langweilig wird, weil die Episode so kurz ist, dass es funktioniert.

Ausgerüstet mit einer Schrotflinte versucht Rose, ihr Idol zu retten.

Man könnte sagen, dass die Einfachheit etwas ist, das alle drei Episoden durchdringt. Es ist, als würde man ein Spiel mitten in einem Spiel spielen, ohne viel Kontext, und einem ein paar Stunden einfache Unterhaltung bieten. Ein bisschen so, als ob der musikalische Teil des Hauptspiels eine eigene Erweiterung gewesen wäre. Es macht Spaß und funktioniert als etwas Eigenes, aber es fehlt auch die Wirkung, Teil eines größeren Kontexts zu sein, und wird daher zu Elementen, auf die sich der Rest nicht stützen kann.

In Episode zwei, North Star, verlassen wir Rose und nehmen einen neuen Charakter an, der aus Remedys Spiel Control bekannt ist. Hier kommt Jesse im Vergnügungspark Coffe World an, einem der besten Orte des Spiels, und es gibt hier mehr Neigung zu Horror und Rätseln als in der ersten Episode. Die Taschenlampe ist nun wieder da und wo Rose dies ganz vermieden hat, muss Jesse sie nun zuerst auf die gruseligen Schatten richten, um sie verwundbar zu machen.

Bakers Reise ist voller Dunkelheit.

Die zweite Episode fühlt sich wie die uninspirierteste der drei an, obwohl das Setting gut ist. Auch hier habe ich das Gefühl, dass es an Kontext mangelt. Natürlich ist mir klar, dass das ein großer Teil des Punktes hier ist. Es sollte drei verschiedene Arten von Teilen geben, mit so viel Wahnsinn, wie die Entwickler aufbringen können. Es ist auch leicht zu argumentieren, dass es sich letztendlich um eine Erweiterung handelt. Aber vieles von dem, was Alan Wake so gut macht, sind genau die verschiedenen Elemente, die zusammenwirken und für Abwechslung und ein Ganzes sorgen. Hier fehlt das und zudem sind alle Teile zum größten Teil auf viel Action angewiesen. Man hat im Grunde unbegrenzt Munition und die Horrorteile wurden ersetzt, um so etwas wie ein Arcade-ähnlicher Shooter zu werden. Es gibt nicht viel Geheimnisvolles oder Aufregendes bei der Erkundung der Umgebung, aber gegen Ende sind es geschnitzte Pfade.

Die dritte Episode heißt Time Breaker und hier spielen wir als The Actor, der wiederum besser als Sheriff Baker aus dem Hauptspiel bekannt ist. Der auch von demselben Schauspieler gespielt wird, der die Hauptfigur in Quantum Break ist. Genau mit dieser Tatsache wird hier gespielt, in einer Art Multiversum-Saga, die wahrscheinlich der flauschigste der drei Teile ist. Nicht alles, was diese Episode tut, kommt bei mir besonders gut an, aber zumindest zeigt sie eine kreative Seite und ein wenig "Wir werden tun, worauf wir Lust haben"-Jargon der Entwickler in Bezug auf diese Erweiterung als Ganzes.

Remedy ist gut darin, sich über sich selbst lustig zu machen, und sie hätten dies noch mehr tun können.

Ich mag die kleinen Einführungsvideos, in denen Mr. Door die Episoden kurz vorstellt, und es gibt hier zumindest ein paar Teile, die sich wie die Szenen anfühlen, die das Beste an Alan Wake 2 waren. Aber ich wünschte wahrscheinlich, es gäbe mehr von dieser speziellen Ware. Es musste nicht viel sein, aber wenn jede Episode eher eine eigenständige Actionsequenz ist, geht viel von der Atmosphäre verloren, die die stärkste Karte dieser Spielserie ist. Sicher, es spielt in der Welt selbst, die Dialoge haben oft lustige kleine Anspielungen und es gibt ein Quäntchen selbstbewussten Humor. Aber unabhängig davon, ob es sich "nur" um eine Erweiterung handelt, hätte ich gerne etwas mehr Kontext und die Art von Szenen gesehen, die mir in Alan Wake 2 gefallen haben. Es fehlt hier und Alan Wake 2 war nicht großartig, hauptsächlich aufgrund seiner Kämpfe, aber aus anderen Gründen.

Davon abgesehen sind es in vielerlei Hinsicht immer noch drei ziemlich unterhaltsame Teile. Roses frenetische Action-Party, Jesses Besuch in Coffee World und Sheriff Bakers verdrehte Reise, um es gelinde auszudrücken. Alle haben ihre Dosis Charme und es gibt vieles, was noch funktioniert. Man bekommt einen klar genehmigten Grund, in die Welt von Alan Wake zurückzukehren, und obwohl es nicht genau das ist, was ich wollte, und als Ganzes viel von dem fehlt, was meiner Meinung nach Alan Wake 2 besonders gemacht hat, funktioniert es immer noch gut als eine Art Ergänzung.