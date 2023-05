Alan Wake 2 macht einen gestapelten Oktober noch gestapelter

HQ

Ohne Frage ist Alan Wake 2 einer der größten und am meisten erwarteten Titel des Jahres. Als das Spiel heute Abend PlayStation Showcase auftauchte, waren wir beeindruckt von dem, was wir sahen.

In der Horror-Fortsetzung Remedy Entertainment's wird die Titelfigur erneut mit Gedächtnisverlust zu kämpfen haben, während sie sich in ihre eigenen Erzählungen verwickelt und Probleme damit hat, zu bestimmen, was real ist und was nicht.

Der PlayStation Blog-Artikel, der Alan Wake 2 gewidmet ist, neckt die Geschichte wie folgt: "Eine Reihe von rituellen Morden bedroht Bright Falls, eine Kleinstadtgemeinde, die von der Wildnis des pazifischen Nordwestens umgeben ist. Anderson, ein versierter FBI-Agent mit dem Ruf, unmögliche Fälle zu lösen, kommt an, um die Morde zu untersuchen. Bald verwandeln sich die Ereignisse in einen Albtraum, als sie Seiten einer Horrorgeschichte entdeckt, die um sie herum wahr werden. Irgendwie scheinen die Ereignisse zu Alan Wake zu führen, dem Horrorautor, der vor 13 Jahren verschwunden ist."

Diese Erwähnung der FBI-Agentin Saga Anderson ist eigentlich der zweite Co-Hauptprotagonist im Spiel, wobei Anderson Alan Wake hilft, seinen Qualen zu entkommen, während er diesen sehr realen Mord im Kern des Spiels zusammensetzt.

Wann Alan Wake 2 debütieren wird, soll das Spiel am 17. Oktober 2023 auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheinen.