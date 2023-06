Alan Wake 2 kombiniert Horror und Action im Gameplay-Trailer

HQ

Der Alan Wake 2-Trailer, den wir im PlayStation Showcase bekommen haben, bestand hauptsächlich aus filmischen Szenen, aber Remedy versprach schnell, dass diejenigen von uns, die sich nach reinem Gameplay sehnen, dies auf dem Summer Game Fest bekommen würden. Sie haben definitiv geliefert.

Dieses Video zeigt einen frühen Teil des Spiels, in dem Saga Anderson, einer der beiden spielbaren Charaktere von Alan Wake 2, einen düsteren Wald erkundet, der es wirklich rechtfertigt, dass die finnischen Entwickler dies als ihr erstes Survival-Horror-Spiel bezeichnen. Vor allem, wenn der Überlebensteil plötzlich auftaucht, um zu bestätigen, dass Taschenlampen in Bright Falls nach all den Jahren immer noch sehr schön sind...