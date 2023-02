Alan Wake 2 ist von Anfang bis Ende spielbar

HQ

Remedy hat kürzlich seine vollständigen Finanzergebnisse für 2022 veröffentlicht und uns nicht nur Informationen aus dem vergangenen Jahr, sondern auch einen Einblick in die Zukunft des Unternehmens gegeben.

Remedy CEO Tero Virtala enthüllte einige interessante Details zu Alan Wake 2. "Alan Wake 2 ist in voller Produktion", sagte er. "Das Spiel wird bald alle Inhalte haben und es ist von Anfang bis Ende spielbar. Wir werden dann mit dem Feinschliff der Erfahrung fortfahren. Alan Wake ist eine einzigartige Marke, die für das Unternehmen heute einen hohen Wert hat. Alan Wake Remastered hat noch keine Tantiemen generiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Verkäufe steigen werden, wenn die Veröffentlichung von Alan Wake 2 unmittelbar bevorsteht und Fans und neue Spieler die ursprüngliche Geschichte auf Konsolen der neuen Generation erleben möchten."

Neben Alan Wake 2 gibt es noch andere Projekte, auf die sich Remedy konzentriert. Es gibt zum Beispiel mehrere Control-Spinoffs in Arbeit und eine vollwertige Fortsetzung des Erfolgsspiels. Beide Spin-offs bleiben neben der Fortsetzung in der Proof-of-Concept-Entwicklungsphase, aber Remedy plant, ab 2023 jedes Jahr eine neue Spielveröffentlichung zu veröffentlichen, so dass wir uns bald genug auf den Entwickler freuen können.