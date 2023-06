Alan Wake 2 ist ungefähr 20 Stunden lang

HQ

Gamereactor durfte sich kürzlich Alan Wake 2 ansehen, nachdem es letzte Woche während des Summer Game Fest gezeigt wurde, worüber ihr in unserer Vorschau mehr lesen könnt. Eine der wichtigsten Neuerungen in diesem Abenteuer ist, dass sich unser Hauptmann Wake das Rampenlicht mit der FBI-Agentin Saga Anderson teilen muss.

Beide haben ihre eigenen Geschichten (was bedeutet, dass Sie Alan Wake nicht in einem Kapitel spielen können, das für Anderson gemacht wurde, und umgekehrt) und Sie können frei wählen, in welcher Reihenfolge Sie ihre jeweiligen Missionen erledigen, außer vom Anfang bis zum Ende. In einem kürzlichen Q&A beantwortete Remedy mehrere Fragen zum Spiel, und eine davon bezog sich auf die Länge dieses Abenteuers.

Kommunikationsdirektor Thomas Puha sagte zu diesem Thema:

"Es hängt von deinen Fähigkeiten ab, aber derzeit (und das Spiel ist noch nicht ganz fertig, weil ein Großteil des Inhalts noch eingeht) sehen wir uns über 20 Stunden an."

Das ist ziemlich massiv für ein Horrorspiel, aber hoffentlich hat Remedy eine Geschichte, die gut genug geschrieben ist, um uns den ganzen Weg über zu unterhalten.

Danke Wccftech